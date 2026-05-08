Что сделать, чтобы редиска выросла большая и сочная: простое правило ухода

Уход за редиской для большого урожая.

Редис — один из первых витаминных овощей, который мы собираем с грядки. Он кажется неприхотливым в выращивании, но на самом деле есть ошибки из-за которых редиска трескается, растет мелкой или горкой. Секрет большой и сочной редиски гораздо проще, чем кажется.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за редиской в открытом грунте, чтобы она выросла большой, хрустящей, плотной и сочной.

Какой главный секрет большого редиса

Этот овощ очень чувствителен даже к короткому пересыханию почвы, и из-за этого может вырасти мелким или горьким. В некоторых случаях растение начинает стрелковаться вместо того, чтобы формировать сочный плод. Поэтому главное правило выращивания редиса — стабильная влажность почвы на глубине примерно 5-7 см.

В прохладную погоду редис обычно поливают раз в два-три дня. А вот в жару грядки лучше увлажнять ежедневно — утром или вечером, когда солнце не так сильно испаряет воду. При этом важно не переливать растения, ведь застой влаги также вредит урожаю и может вызвать гниение корнеплодов.

Также не забывайте рыхлить почву после полива на глубину 2-3 см, чтобы на поверхности не образовывалась плотная корка. Такая простая процедура пропускает воздух к корням, помогает редису быстрее расти и набирать сочность.

Что сделать, чтобы редиска выросла большой: другие важные правила ухода

Если вы хотите получить крупные корнеплоды:

Прореживайте редис, ведь запущенные посадки — одна из главных причин плохого урожая. После появления первых настоящих листочков между растениями стоит оставлять примерно 4-5 см. Для крупных сортов лучше даже 6-7 см. Регулярно убирайте сорняки, чтобы они не забирали влагу и питательные вещества. Если почва бедная, достаточно легкой подкормки золой или калийно-фосфорными удобрениями. Не используйте свежий навоз или чрезмерное количество азота. Есть риск сжечь корни или же вырастить ботву вместо крупных плодов.

Из-за какой температуры редиска уходит в стрелку

Редиска плохо переносит сильную жару. Лучше всего он растет при температуре от +12 до +18°C. Если воздух прогревается выше +22°C, риск стрелкования резко возрастает. В жаркие дни грядки желательно немного затенять в полдень.

