Что сделать, чтобы редиска выросла большая и сочная: простое правило ухода

Как вырастить большую и сочную редиску: есть только один секрет
Редис — один из первых витаминных овощей, который мы собираем с грядки. Он кажется неприхотливым в выращивании, но на самом деле есть ошибки из-за которых редиска трескается, растет мелкой или горкой. Секрет большой и сочной редиски гораздо проще, чем кажется.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за редиской в открытом грунте, чтобы она выросла большой, хрустящей, плотной и сочной.
Какой главный секрет большого редиса
Этот овощ очень чувствителен даже к короткому пересыханию почвы, и из-за этого может вырасти мелким или горьким. В некоторых случаях растение начинает стрелковаться вместо того, чтобы формировать сочный плод. Поэтому главное правило выращивания редиса — стабильная влажность почвы на глубине примерно 5-7 см.
В прохладную погоду редис обычно поливают раз в два-три дня. А вот в жару грядки лучше увлажнять ежедневно — утром или вечером, когда солнце не так сильно испаряет воду. При этом важно не переливать растения, ведь застой влаги также вредит урожаю и может вызвать гниение корнеплодов.
Также не забывайте рыхлить почву после полива на глубину 2-3 см, чтобы на поверхности не образовывалась плотная корка. Такая простая процедура пропускает воздух к корням, помогает редису быстрее расти и набирать сочность.
Что сделать, чтобы редиска выросла большой: другие важные правила ухода
Если вы хотите получить крупные корнеплоды:
- Прореживайте редис, ведь запущенные посадки — одна из главных причин плохого урожая.
- После появления первых настоящих листочков между растениями стоит оставлять примерно 4-5 см. Для крупных сортов лучше даже 6-7 см.
- Регулярно убирайте сорняки, чтобы они не забирали влагу и питательные вещества.
- Если почва бедная, достаточно легкой подкормки золой или калийно-фосфорными удобрениями.
- Не используйте свежий навоз или чрезмерное количество азота. Есть риск сжечь корни или же вырастить ботву вместо крупных плодов.
Из-за какой температуры редиска уходит в стрелку
Редиска плохо переносит сильную жару. Лучше всего он растет при температуре от +12 до +18°C. Если воздух прогревается выше +22°C, риск стрелкования резко возрастает. В жаркие дни грядки желательно немного затенять в полдень.
