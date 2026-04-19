Почему редис трескается: пять самых популярных ошибок, портящих ваш урожай

Огородник собирает урожай редиса. Фото: shutterstock.com

Редис кажется одной из самых простых культур. Но на самом деле ошибки при уходе за корнеплодом могут привести к повреждению плодов, трещинам и полостям внутри. Чтобы иметь сочный, хрустящий редис без дефектов, стоит разобраться в причинах растрескивания.

Новини.LIVE рассказывает, почему трескается редиска и как легко избежать этой проблемы.

Пять причин, почему редиска трескается

1. Неравномерный полив

Это одна из самых распространенных причин. Когда земля пересыхает, рост корнеплода замедляется, а кожура становится грубой. Затем обильный полив резко запускает процесс роста, мякоть быстро набирает влагу и овощ буквально разрывает. Поэтому важно поддерживать стабильную влажность почвы. Если нет возможности поливать ежедневно, поможет мульчирование, которое сохранит влагу дольше.

2. Избыток удобрений

Избыток азота стимулирует быстрый рост, но ткани редиса становятся рыхлыми, появляются полости, а сам корнеплод может трескаться. Особенно не рекомендуется использовать свежую органику. Если земля бедная, лучше использовать сбалансированные удобрения с акцентом на калий и фосфор или добавить древесную золу.

3. Поздняя уборка урожая

Многие огородники ждут пока редиска вырастет крупной. Однако овощ не любит перерастать. Он теряет сочность, становится жестким, горьким и часто трескается. К тому же растение может уйти в стрелку, что также влияет на качество корнеплода. Меньший, но сочный корнеплод всегда вкуснее большого и сухого.

4. Тяжелая почва

Когда почва слишком плотная и после дождя образует корку, редису сложно нормально развиваться. В таких условиях корнеплод деформируется, растет неравномерно и может трескаться. Чтобы сделать почву более рыхлой, заранее необходимо добавить торф, компост или перегной. А вот песок в этом случае не поможет.

5. Неудачный выбор сорта

Иногда причина проблемы кроется в самих семенах. Есть сорта менее устойчивые к засухе и перепадам температур. Тогда даже самый внимательный уход может оказаться бессильным. Лучше всего выбирать современные гибриды с пометкой F1 или сорта, устойчивые к растрескиванию.

