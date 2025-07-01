Что делать с редиской, если на ней появились дырочки — как спасти урожай, советы дачникам

Процесс сбора урожая редиски на огороде. Фото: Decorexpro

Наличие дырок в редиске свидетельствует о том, что она пострадала от блошек, поэтому ее срочно нужно спасать. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с такими корнеплодами, чтобы избавиться от вредителей и вовремя спасти урожай этого овоща.

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Если на редиске появились маленькие дырочки, вероятно, ее поразили крестоцветные блошки. Эти вредители всего за сутки могут полностью съесть листья этого овоща и оставить вас без урожая. Чтобы этого не произошло с вашими овощами, срочно спасайте корнеплоды.

Готовый урожай редиски на огороде. Фото: Freepik

Опытные дачники объяснили, что нужно сделать, чтобы спасти урожай редиски от крестоцветных блошек и вырастить здоровые корнеплоды на огороде.

Крестоцветная блошка на листьях растения. Фото: Epic Gardening

Как можно спасти редиску от блошек

Существует два проверенных метода, которые помогут вам спасти урожай редиски, если на ней появились мелкие дырочки. Если вы заметили такую проблему на корнеплодах, можете воспользоваться такими эффективными способами, как:

Плотное укрытие редиски агроволокном

Посыпание грядки золой — делайте это не только на листья, но и между рядами, где у вас растет редиска

На следующий день полейте обильно редиску и следите за тем, чтобы вредители больше не беспокоили ее. А если вы не хотите, чтобы ваша редиска была пустая и сухая внутри, а также имела жгучий вкус, не нарушайте режим полива.

Многие дачники сажают редиску на огороде только в апреле, но при правильных условиях этот овощ можно сажать в течение целого года. Это поможет вам постоянно иметь хороший урожай редиски на собственном дачном участке.

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