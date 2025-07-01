Що робити з редискою, якщо на ній з'явилися дірочки — як врятувати врожай, поради дачникам

Процес збору врожаю редиски на городі. Фото: Decorexpro

Наявність дірок у редисці свідчить про те, що вона постраждала від блішок, тому її терміново потрібно рятувати. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з такими коренеплодами, щоб позбутися шкідників і вчасно врятувати врожай цього овочу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо на редисці з’явилися маленькі дірочки, ймовірно, її вразили хрестоцвіті блішки. Ці шкідники лише за добу можуть повністю з’їсти листя цього овочу й залишити вас без врожаю. Щоб цього не сталося з вашими овочами, терміново рятуйте коренеплоди.

Готовий врожай редиски на городі. Фото: Freepik

Досвідчені дачники пояснили, що потрібно зробити, щоб врятувати врожай редиски від хрестоцвітих блішок і виростити здорові коренеплоди на городі.

Хрестоцвіта блішка на листі рослини. Фото: Epic Gardening

Як можна врятувати редиску від блішок

Існує два перевірених методи, які допоможуть вам врятувати врожай редиски, якщо на ній з’явилися дрібні дірочки. Якщо ви помітили таку проблему на коренеплодах, можете скористатися такими ефективними способами, як:

Щільне укриття редиски агроволокном

Посипання грядки попелом — робіть це не тільки на листя, а й між рядами, де у вас росте редиска

Наступного дня полийте рясно редиску і стежте за тим, щоб шкідники більше не турбували її. А якщо ви не хочете, щоб ваша редиска була порожня та суха всередині, а також мала пекучий смак, не порушуйте режим поливу.

Багато дачників садить редиску на городі тільки в квітні, але за правильних умов цей овоч можна садити протягом цілого року. Це допоможе вам постійно мати гарний врожай редиски на власній дачній ділянці.

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