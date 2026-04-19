Чому редиска тріскається: п'ять найпоширеніших помилок, що псують ваш врожай

Головна Дім та город Чому редиска тріскається: поширені помилки, що псують врожай

Чому редиска тріскається: поширені помилки, що псують врожай

Дата публікації: 19 квітня 2026 11:10
Городник збирає врожай редиски. Фото: shutterstock.com

Редиска здається однією з найпростіших культур. Та насправді помилки при догляді за коренеплодом можуть призвести до пошкодження плодів, тріщин і порожнин всередині. Щоб мати соковиту, хрустку редиску без дефектів, варто розібратися в причинах розтріскування.

Новини.LIVE розповідає, чому тріскається редиска та як легко уникнути цієї проблеми.

П'ять причин, чому редиска тріскається

1. Нерівномірний полив

Це одна з найпоширеніших причин. Коли земля пересихає, ріст коренеплоду сповільнюється, а шкірка стає грубою. Потім рясний полив різко запускає процес росту, м'якоть швидко набирає вологу і овоч буквально розриває. Тому важливо підтримувати стабільну вологість ґрунту. Якщо немає можливості поливати щодня, допоможе мульчування, яке збереже вологу довше.

2. Надлишок добрив

Надлишок азоту стимулює швидкий ріст, але тканини редиски стають пухкими, з'являються порожнини, а сам коренеплід може тріскатися. Особливо не рекомендується використовувати свіжу органіку. Якщо земля бідна, краще використовувати збалансовані добрива з акцентом на калій і фосфор або додати деревний попіл.

3. Пізнє збирання врожаю

Багато городників чекають поки редиска виросте великою. Проте овоч не любить переростати. Вона втрачає соковитість, стає жорсткою, гіркою і часто тріскається. До того ж рослина може піти в стрілку, що також впливає на якість коренеплоду. Менший, але соковитий коренеплід завжди смачніший за великий і сухий.

4. Важкий ґрунт

Коли ґрунт занадто щільний і після дощу утворює кірку, редисці складно нормально розвиватися. У таких умовах коренеплід деформується, росте нерівномірно і може тріскатися. Щоб зробити ґрунт пухкішим, заздалегідь необхідно додати торф, компост або перегній. А от пісок у цьому випадку не допоможе.

5. Невдалий вибір сорту

Іноді причина проблеми криється у самому насінні. Є сорти менш стійкі до посухи та перепадів температур. Тоді навіть найуважніший догляд може виявитися безсилим. Найкраще обирати сучасні гібриди з позначкою F1 або сорти, стійкі до розтріскування.

вирощування овочів розтріскування редиски врожай редиски
Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
Реклама

