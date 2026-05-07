Почему картофель вырастает мелким: частые ошибки, которые делают огородники в мае

Уход за грядками картофеля в мае. Коллаж: Новини.LIVE

Май — важный месяц для каждого огородника в Украине. Именно в этот период сажают картофель, и именно в этот период уход за растением решает, каким будет урожай. Многие допускают ошибки, из-за которых клубень вырастает мелкий. Если знать простые, но чрезвычайно важные секреты выращивания картофеля, этого можно избежать.

Новини.LIVE рассказывает, какие три ошибки в мае чаще всего портят урожай картофеля и что нужно сделать, чтобы клубни выросли большими и вкусными.

Три ошибки, из-за которых картофель вырастает мелким

1. Неправильное окучивание картофеля

Это одна из важнейших процедур в уходе за картофелем в мае. Окучивание помогает защитить молодые клубни от солнечных лучей, удержать влагу в почве и стимулировать формирование крупного картофеля.

Первое окучивание обычно проводят тогда, когда кусты вырастают до 15-20 см. Второе окучивание делают примерно через две-три недели, когда ботва активно растет. Важно формировать ровные гребни, а не просто набрасывать землю к стеблям.

Одна из самых распространенных ошибок — окучивать картофель сразу после дождя. Влажная земля сбивается в тяжелые комки, плохо пропускает воздух и мешает развитию корневой системы. Из-за этого клубни могут вырасти мелкими и слабыми. Лучше всего работать со слегка влажной, рыхлой почвой.

Читайте также:

2. Избыток удобрений и неправильная подкормка

Многие огородники в мае начинают активно подкармливать кусты азотом, надеясь ускорить рост. В результате картофель наращивает пышную ботву, но клубни остаются маленькими. Когда края листьев подсыхают и темнеют — это часто сигнал о недостатке калия. Однако важно не спешить сразу вносить большие дозы удобрений. Сначала стоит оценить погоду, состояние почвы и всей грядки.

Чтобы получить хороший урожай, придерживайтесь нескольких простых правил:

подкармливайте кусты после полива или дождя;

не превышайте дозировку удобрений;

не смешивайте сразу несколько видов подкормок;

не сыпьте удобрения вплотную к стеблю.

3. Неправильный полив картофеля

Главная ошибка — поливать часто, но поверхностно. В таком случае влага не доходит до корневой системы. Поливать картофель нужно реже, но достаточно глубоко, чтобы земля пропиталась влагой. После полива междурядья желательно разрыхлить.

В мае картофель еще не нуждается в слишком обильном поливе, но резкие перепады влажности очень вредят будущему урожаю. Если почва то пересыхает, то долго остается мокрой, клубни формируются неравномерно и могут деформироваться.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Как сажать картофель под солому, чтобы минимизировать уход, получить крупный и чистый клубень.

Чем нужно полить лунки во время посадки картофеля, чтобы защитить урожай от проволочника.

Что сделать во время посадки картофеля, чтобы увеличить урожай вдвое.