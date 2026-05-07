Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Почему картофель вырастает мелким: три ошибки, которые делают в мае

Почему картофель вырастает мелким: три ошибки, которые делают в мае

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 16:54
Почему картофель вырастает мелким: частые ошибки, которые делают огородники в мае
Уход за грядками картофеля в мае. Коллаж: Новини.LIVE

Май — важный месяц для каждого огородника в Украине. Именно в этот период сажают картофель, и именно в этот период уход за растением решает, каким будет урожай. Многие допускают ошибки, из-за которых клубень вырастает мелкий. Если знать простые, но чрезвычайно важные секреты выращивания картофеля, этого можно избежать.

Новини.LIVE рассказывает, какие три ошибки в мае чаще всего портят урожай картофеля и что нужно сделать, чтобы клубни выросли большими и вкусными.

Три ошибки, из-за которых картофель вырастает мелким

1. Неправильное окучивание картофеля

Это одна из важнейших процедур в уходе за картофелем в мае. Окучивание помогает защитить молодые клубни от солнечных лучей, удержать влагу в почве и стимулировать формирование крупного картофеля.

Первое окучивание обычно проводят тогда, когда кусты вырастают до 15-20 см. Второе окучивание делают примерно через две-три недели, когда ботва активно растет. Важно формировать ровные гребни, а не просто набрасывать землю к стеблям.

Одна из самых распространенных ошибок — окучивать картофель сразу после дождя. Влажная земля сбивается в тяжелые комки, плохо пропускает воздух и мешает развитию корневой системы. Из-за этого клубни могут вырасти мелкими и слабыми. Лучше всего работать со слегка влажной, рыхлой почвой.

Читайте также:
2. Избыток удобрений и неправильная подкормка

Многие огородники в мае начинают активно подкармливать кусты азотом, надеясь ускорить рост. В результате картофель наращивает пышную ботву, но клубни остаются маленькими. Когда края листьев подсыхают и темнеют — это часто сигнал о недостатке калия. Однако важно не спешить сразу вносить большие дозы удобрений. Сначала стоит оценить погоду, состояние почвы и всей грядки.

Чтобы получить хороший урожай, придерживайтесь нескольких простых правил:

  • подкармливайте кусты после полива или дождя;
  • не превышайте дозировку удобрений;
  • не смешивайте сразу несколько видов подкормок;
  • не сыпьте удобрения вплотную к стеблю.
3. Неправильный полив картофеля

Главная ошибка — поливать часто, но поверхностно. В таком случае влага не доходит до корневой системы. Поливать картофель нужно реже, но достаточно глубоко, чтобы земля пропиталась влагой. После полива междурядья желательно разрыхлить.

В мае картофель еще не нуждается в слишком обильном поливе, но резкие перепады влажности очень вредят будущему урожаю. Если почва то пересыхает, то долго остается мокрой, клубни формируются неравномерно и могут деформироваться.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Как сажать картофель под солому, чтобы минимизировать уход, получить крупный и чистый клубень.

Чем нужно полить лунки во время посадки картофеля, чтобы защитить урожай от проволочника.

Что сделать во время посадки картофеля, чтобы увеличить урожай вдвое.

полезные советы урожай картошки выращивание картошки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации