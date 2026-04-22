На каком расстоянии сажать картофель: проверенные схемы, дающие большой урожай

Посадка картофеля в открытый грунт. Фото: dreamstime.com

Ежегодно весной огородники задают себе один и тот же вопрос: как правильно сажать картофель, чтобы он дал щедрый урожай. Ответ кроется не только в удобрениях или сортах, но и в схеме посадки.

Новини.LIVE делится с вами проверенными схемами, которые дают действительно стабильный и большой урожай.

Почему правильное расстояние между картофелем — это половина успеха

Из-за слишком плотной посадки растения начинают соревноваться между собой за свет, влагу и питательные вещества. В результате вы получаете мелкий и неравномерный урожай. Слишком большое расстояние между рядами также приводит к уменьшению количества клубней.

Оптимальная схема посадки картофеля подбирается с учетом нескольких факторов:

тип почвы;

уровень влажности;

погодные условия;

способ обработки участка.

Классическая посадка картофеля под лопату: какого расстояния придерживаться

Этот способ знаком большинству огородников и отлично подходит для небольших участков. Суть проста: клубни высаживают в лунки, которые выкапывают вручную. Чтобы получить хороший результат, важно придерживаться четкой схемы:

расстояние между лунками — 30-35 см;

междурядья — 70-80 см.

Чтобы ряды были ровными, стоит заранее сделать разметку с помощью веревки и кольев. Это не только упростит работу, но и обеспечит правильную густоту посадки.

Посадка картофеля в гребни: как правильно делать

Если в вашем регионе часто идут дожди или почва тяжелая и сырая, стоит обратить внимание на гребневый способ. Его главное преимущество — защита клубней от избыточной влаги. Гребни приподнимают посадочный материал над уровнем почвы, и вода не застаивается у корней.

Как правильно сажать картофель в гребни:

высота гребня — около 15 см;

расстояние между гребнями — 70-80 см;

глубина лунок — 5-6 см;

расстояние между клубнями — примерно 30 см.

На каком расстоянии сажать картофель в траншеи

Если у вас сухая почва и недостаток влаги, эффективным вариантом станет траншейная посадка картофеля. Такой подход хорошо удерживает влагу и питает растения. Но этот метод предполагает подготовку еще с осени:

выкапывают траншеи глубиной 20-30 см;

заполняют их органикой: компостом, навозом, сеном или золой.

За зиму органические материалы перегнивают и оседают, создавая питательную среду. Весной в эти траншеи высаживают клубни:

расстояние между картофелем — около 30 см;

междурядья — примерно 70 см.

