Какие сорта картофеля худшие в 2026 году: что не стоит сажать

Эти сорта картофеля худшие в 2026 году: урожая не дождетесь
Принято считать, что картофель одна из самых простых культур в выращивании. Но на самом деле есть нюансы, способные испортить урожай. Один из таких — сорта картофеля, которые показывают слабый результат. Клубень этих видов обычно вырастает мелким и водянистым.
Какие сорта картофеля часто разочаровывают
"Невский"
Некогда один из самых популярных сортов сегодня все чаще подводит. Он плохо переносит засуху и перепады температуры. Клубни вырастают мелкими с довольно посредственным вкусом.
"Славянка"
Известный сорт, но его главный минус — высокая чувствительность к условиям выращивания. Если почва неидеальна или уход нерегулярный, урожайность резко падает. Также он уязвим к распространенным болезням картофеля.
"Луговской"
Этот сорт картофеля подвержен фитофторозу. Во влажную погоду болезнь быстро распространяется и может уничтожить значительную часть урожая. Без профилактики риски чрезвычайно высоки.
"Розара"
Ранний сорт, который привлекает быстрым результатом, но имеет другую проблему — плохое хранение. Клубни быстро прорастают и теряют качество, что делает его не лучшим выбором для запасов.
"Адретта"
Известен своим вкусом, но уступает новым сортам. Урожайность ниже, а устойчивость к болезням — слабее, чем у современных гибридов.
Почему даже хорошие сорта дают слабый урожай
Важно понимать, что не всегда проблема только в сорте. Часто причина кроется в другом:
- вы годами используете один и тот же посадочный материал и картофель постепенно вырождается;
- почва истощается без правильной подкормки;
- меняются погодные условия, к которым старые сорта не приспособлены;
- вы не соблюдаете правила севооборота.
Что стоит учесть перед посадкой картофеля
Чтобы получить действительно хороший результат, обратите внимание на несколько важных моментов:
- Обновляйте семенной картофель раз в 2-3 сезона.
- Выбирайте современные сорта картофеля, которые лучше приспособлены к засухе, перепадам температур и имеют более высокую устойчивость к болезням.
- Учитывайте климат и тип почвы.
- Не игнорируйте профилактику болезней, особенно это касается фитофтороза.
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Какие холодостойкие сорта картофеля можно сажать уже в апреле.
Что сделать во время посадки картофеля, чтобы удвоить урожай вдвое.
Когда можно сажать картофель весной 2026 года по погодным условиям и лунному календарю.
