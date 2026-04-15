Главная Дом и огород Эти сорта картофеля худшие в 2026 году: урожая не дождетесь

Эти сорта картофеля худшие в 2026 году: урожая не дождетесь

Дата публикации 15 апреля 2026 08:27
Какие сорта картофеля худшие в 2026 году: что не стоит сажать
Огородник собирает урожай картофеля. Фото: unsplash.com

Принято считать, что картофель одна из самых простых культур в выращивании. Но на самом деле есть нюансы, способные испортить урожай. Один из таких — сорта картофеля, которые показывают слабый результат. Клубень этих видов обычно вырастает мелким и водянистым.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта картофеля не стоит сажать, чтобы не потерять время и силы.

Какие сорта картофеля часто разочаровывают

"Невский"

Некогда один из самых популярных сортов сегодня все чаще подводит. Он плохо переносит засуху и перепады температуры. Клубни вырастают мелкими с довольно посредственным вкусом.

"Славянка"

Известный сорт, но его главный минус — высокая чувствительность к условиям выращивания. Если почва неидеальна или уход нерегулярный, урожайность резко падает. Также он уязвим к распространенным болезням картофеля.

"Луговской"

Этот сорт картофеля подвержен фитофторозу. Во влажную погоду болезнь быстро распространяется и может уничтожить значительную часть урожая. Без профилактики риски чрезвычайно высоки.

"Розара"

Ранний сорт, который привлекает быстрым результатом, но имеет другую проблему — плохое хранение. Клубни быстро прорастают и теряют качество, что делает его не лучшим выбором для запасов.

"Адретта"

Известен своим вкусом, но уступает новым сортам. Урожайность ниже, а устойчивость к болезням — слабее, чем у современных гибридов.

Почему даже хорошие сорта дают слабый урожай

Важно понимать, что не всегда проблема только в сорте. Часто причина кроется в другом:

  • вы годами используете один и тот же посадочный материал и картофель постепенно вырождается;
  • почва истощается без правильной подкормки;
  • меняются погодные условия, к которым старые сорта не приспособлены;
  • вы не соблюдаете правила севооборота.

Что стоит учесть перед посадкой картофеля

Чтобы получить действительно хороший результат, обратите внимание на несколько важных моментов:

  1. Обновляйте семенной картофель раз в 2-3 сезона.
  2. Выбирайте современные сорта картофеля, которые лучше приспособлены к засухе, перепадам температур и имеют более высокую устойчивость к болезням.
  3. Учитывайте климат и тип почвы.
  4. Не игнорируйте профилактику болезней, особенно это касается фитофтороза.

посадка картошки сорт картофеля урожай картошки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
