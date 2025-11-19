Худший картофель для посадки - список сортов, которых стоит избегать

Урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Не вся картошка подходит для выращивания и приготовления: некоторые сорта получаются водянистыми, твердыми или вообще невкусными. Чтобы не испортить урожай и блюда, важно знать, от каких разновидностей лучше отказаться.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта картофеля огородники считают худшими и почему они разочаровывают.

Почему некоторые сорта картофеля считаются неудачными

Некачественные сорта имеют низкую крахмалистость, водянистую мякоть и пресный вкус. Такой картофель плохо варится, не держит форму или, наоборот, остается твердым даже после длительного приготовления. Из-за этого его не советуют ни сажать, ни покупать.

Сорта, которые разочаровывают чаще всего

Специалисты не рекомендуют выбирать такие разновидности:

низкокрахмальные сорта — "Ариэль", "Аннабель", "Марис Пир" (жесткие, почти не развариваются);

водянистые сорта — "Винета", "Беллароза", "Импала" (пресные, темнеют при чистке, кислые после варки);

старые технические сорта — "Луговская", "Зорька", "Синеглазая" (очень твердые, без вкуса, с мелкими клубнями).

Как распознать невкусный картофель еще в магазине

Чтобы не ошибиться с выбором, обращайте внимание на характерные признаки: слишком гладкие клубни, очень светлая мякоть, тонкая кожура, крупные глазки и отсутствие характерного картофельного запаха. Такие клубни, вероятно, будут пресными и водянистыми.

Какие сорта действительно стоит выбирать

Если хочется ароматного и вкусного картофеля, для посадки и приготовления лучше подходят: "Санте", "Славянка", "Ред Скарлетт", "Журавинка", "Чаривница" и "Галла". Они хорошо развариваются, имеют насыщенный вкус и высокое содержание крахмала.

