Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Какой картофель не стоит сажать — список худших сортов

Какой картофель не стоит сажать — список худших сортов

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 03:13
обновлено: 16:02
Худший картофель для посадки - список сортов, которых стоит избегать
Урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Не вся картошка подходит для выращивания и приготовления: некоторые сорта получаются водянистыми, твердыми или вообще невкусными. Чтобы не испортить урожай и блюда, важно знать, от каких разновидностей лучше отказаться.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта картофеля огородники считают худшими и почему они разочаровывают.

Реклама
Читайте также:

Почему некоторые сорта картофеля считаются неудачными

Некачественные сорта имеют низкую крахмалистость, водянистую мякоть и пресный вкус. Такой картофель плохо варится, не держит форму или, наоборот, остается твердым даже после длительного приготовления. Из-за этого его не советуют ни сажать, ни покупать.

Сорта, которые разочаровывают чаще всего

Специалисты не рекомендуют выбирать такие разновидности:

  • низкокрахмальные сорта — "Ариэль", "Аннабель", "Марис Пир" (жесткие, почти не развариваются);
  • водянистые сорта — "Винета", "Беллароза", "Импала" (пресные, темнеют при чистке, кислые после варки);
  • старые технические сорта — "Луговская", "Зорька", "Синеглазая" (очень твердые, без вкуса, с мелкими клубнями).

Как распознать невкусный картофель еще в магазине

Чтобы не ошибиться с выбором, обращайте внимание на характерные признаки: слишком гладкие клубни, очень светлая мякоть, тонкая кожура, крупные глазки и отсутствие характерного картофельного запаха. Такие клубни, вероятно, будут пресными и водянистыми.

Какие сорта действительно стоит выбирать

Если хочется ароматного и вкусного картофеля, для посадки и приготовления лучше подходят: "Санте", "Славянка", "Ред Скарлетт", "Журавинка", "Чаривница" и "Галла". Они хорошо развариваются, имеют насыщенный вкус и высокое содержание крахмала.

Мы объясняли то, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Также рассказывали о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Ранее сообщалось о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

урожай советы огород картошка сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации