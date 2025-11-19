Відео
Яку картоплю не варто садити — список найгірших сортів

Яку картоплю не варто садити — список найгірших сортів

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 03:13
Оновлено: 16:02
Найгірша картопля для посадки - список сортів, яких варто уникати
Врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Не вся картопля підходить для вирощування та приготування: деякі сорти виходять водянистими, твердими або взагалі несмачними. Щоб не зіпсувати врожай і страви, важливо знати, від яких різновидів краще відмовитися.

Новини.LIVE розповідає, які сорти картоплі городники вважають найгіршими та чому вони розчаровують.

Чому деякі сорти картоплі вважаються невдалими

Неякісні сорти мають низьку крохмалистість, водянисту м’якоть і прісний смак. Така картопля погано вариться, не тримає форму або, навпаки, залишається тверда навіть після тривалого приготування. Через це її не радять ані садити, ані купувати.

Сорти, які розчаровують найчастіше

Фахівці не рекомендують обирати такі різновиди:

  • низькокрохмальні сорти — "Аріель", "Аннабель", "Маріс Пір" (жорсткі, майже не розварюються);
  • водянисті сорти — "Вінета", "Беллароза", "Імпала" (прісні, темніють при чищенні, кислі після варіння);
  • старі технічні сорти — "Луговська", "Зорька", "Синьоока" (дуже тверді, без смаку, з дрібними бульбами).

Як розпізнати несмачну картоплю ще в магазині

Щоб не помилитися з вибором, звертайте увагу на характерні ознаки: надто гладкі бульби, дуже світла м’якоть, тонка шкірка, великі вічка та відсутність характерного картопляного запаху. Такі бульби, ймовірно, будуть прісними й водянистими.

Які сорти дійсно варто обирати

Якщо хочеться ароматної та смачної картоплі, для посадки та приготування краще підходять: "Санте", "Слов’янка", "Ред Скарлетт", "Журавинка", "Чарівниця" та "Галла". Вони добре розварюються, мають насичений смак і високий вміст крохмалю.

Ми пояснювали те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Також розповідали про те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Раніше повідомлялося про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
