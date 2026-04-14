Что сделать с картошкой во время посадки, чтобы урожай был вдвое больше

Женщина сажает картофель на огороде. Фото: depositphotos.com

Невозможно представить украинский огород без картошки. Но далеко не всем удается вырастить действительно богатый урожай. Есть секреты, которые способны увеличить урожайность клубня в несколько раз.

Новини.LIVE рассказывает, что следует сделать во время посадки картофеля, чтобы результат приятно удивил.

Как правильно подготовить картофель к посадке

Чтобы кусты росли здоровыми и образовывали много клубней, важно начать подготовку еще до того, как семенной материал попадет в землю. Выбирайте только картофель среднего размера. Также обязательно осматривайте его, нет ли плесени, гнили, пятен и механических повреждений.

Еще одно правило, о котором часто забывают: нельзя сажать картофель каждый год на одно и то же место. Если пренебречь правилом, значительно повышается риск болезней.

Какая главная ошибка огородников во время посадки

Многие подкармливают картофель уже тогда, когда кусты начинают активно расти. Но опытные огородники советуют другой подход. Удобрение должно попасть в почву сразу после посадки, ведь в этот момент формируется корневая система, и растение лучше всего усваивает полезные вещества. Если этот этап пропустить, картофель может расти медленнее и формировать мелкие клубни.

Как приготовить домашний раствор для подкормки картофеля

Не нужно тратить средства на дорогостоящие препараты, когда можно приготовить полезную подкормку из подручных продуктов. Для приготовления удобрения готовится концентрат:

1 л воды комнатной температуры;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. крахмала;

5 капель йода.

Все тщательно перемешивается до полного растворения. Далее этот концентрат разводят в 10 л воды. Полученным раствором поливают участок сразу после посадки картошки. Это средство стимулирует развитие корневой системы, растения становятся крепче, а клубни формируются более ровными и крупными.

