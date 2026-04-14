Що зробити з картоплею під час посадки, щоб урожай був вдвічі більший

Жінка саджає картоплю на городі. Фото: depositphotos.com

Неможливо уявити український город без картоплі. Але далеко не всім вдається виростити справді багатий врожай. Є секрети, які здатні збільшити врожайність бульби у кілька разів.

Новини.LIVE розповідає, що слід зробити під час посадки картоплі, щоб результат приємно здивував.

Як правильно підготувати картоплю до посадки

Щоб кущі росли здоровими та утворювали багато бульб, важливо почату підготовку ще до того, як насіннєвий матеріал потрапить у землю. Обирайте тільки картоплю середнього розміру. Також обов'язково оглядайте її, немає бути цвілі, гнилі, плям і механічних пошкоджень.

Ще одне правило, про яке часто забувають: не можна садити картоплю щороку на одне й те саме місце. Якщо знехтувати правилом, значно підвищується ризик хвороб.

Яка головна помилка городників під час посадки

Багато хто підживлює картоплю вже тоді, коли кущі починають активно рости. Але досвідчені городники радять інший підхід. Добриво має потрапити в ґрунт одразу після посадки, адже в цей момент формується коренева система, і рослина найкраще засвоює корисні речовини. Якщо цей етап пропустити, картопля може рости повільніше і формувати дрібні бульби.

Як приготувати домашній розчин для підживлення картоплі

Не потрібно витрачати кошти на дорогі препарати, коли можна приготувати корисне підживлення з підручних продуктів. Для приготування добрива готується концентрат:

1 л води кімнатної температури;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. крохмалю;

5 крапель йоду.

Усе ретельно перемішується до повного розчинення. Далі цей концентрат розводять у 10 л води. Отриманим розчином поливають ділянку одразу після посадки картоплі. Цей засіб стимулює розвиток кореневої системи, рослини стають міцнішими, а бульби формуються рівнішими та більшими.

