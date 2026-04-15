КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Головна Дім та город Ці сорти картоплі найгірші у 2026 році: врожаю не дочекаєтесь

Ці сорти картоплі найгірші у 2026 році: врожаю не дочекаєтесь

Дата публікації: 15 квітня 2026 08:27
Які сорти картоплі найгірші у 2026 році: що не варто садити
Городник збирає врожай картоплі. Фото: unsplash.com

Заведено вважати, що картопля одна з найпростіших культур у вирощуванні. Але насправді є нюанси, що здатні зіпсувати врожай. Один з таких — сорти картоплі, які показують слабкий результат. Бульба цих видів зазвичай виростає дрібною та водянистою.

Новини.LIVE розповідає, які сорти картоплі не варто садити, щоб не втратити час і сили.

Які сорти картоплі часто розчаровують

"Невський"

Колись один із найпопулярніших сортів сьогодні все частіше підводить. Він погано переносить посуху та перепади температури. Бульбу виростають дрібними з доволі посереднім смаком.

"Слов'янка"

Відомий сорт, але його головний мінус — висока чутливість до умов вирощування. Якщо ґрунт неідеальний або догляд нерегулярний, врожайність різко падає. Також він вразливий до поширених хвороб картоплі.

"Луговський"

Цей сорт картоплі схильний до фітофторозу. У вологу погоду хвороба швидко поширюється і може знищити значну частину врожаю. Без профілактики ризики надзвичайно високі.

"Розара"

Ранній сорт, який приваблює швидким результатом, але має іншу проблему — погане зберігання. Бульби швидко проростають і втрачають якість, що робить його не найкращим вибором для запасів.

"Адретта"

Відомий своїм смаком, але поступається новим сортам. Урожайність нижча, а стійкість до хвороб — слабша, ніж у сучасних гібридів.

Чому навіть хороші сорти дають слабкий урожай

Важливо розуміти, що не завжди проблема лише у сорті. Часто причина криється в іншому:

  • ви роками використовуєте один і той самий посадковий матеріал і картопля поступово вироджується;
  • ґрунт виснажується без правильного підживлення;
  • змінюються погодні умови, до яких старі сорти не пристосовані;
  • ви не дотримуєтесь правил сівозміни.

Що варто врахувати перед посадкою картоплі

Щоб отримати дійсно хороший результат, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

  1. Оновлюйте насіннєву картоплю раз на 2-3 сезони.
  2. Обирайте сучасні сорти картоплі, які краще пристосовані до посухи, перепадів температур і мають вищу стійкість до хвороб.
  3. Зважайте на клімат і тип ґрунту.
  4. Не ігноруйте профілактику хвороб, особливо це стосується фітофторозу.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
