Які сорти картоплі найгірші у 2026 році: що не варто садити

Ці сорти картоплі найгірші у 2026 році: врожаю не дочекаєтесь
Заведено вважати, що картопля одна з найпростіших культур у вирощуванні. Але насправді є нюанси, що здатні зіпсувати врожай. Один з таких — сорти картоплі, які показують слабкий результат. Бульба цих видів зазвичай виростає дрібною та водянистою.
Які сорти картоплі часто розчаровують
"Невський"
Колись один із найпопулярніших сортів сьогодні все частіше підводить. Він погано переносить посуху та перепади температури. Бульбу виростають дрібними з доволі посереднім смаком.
"Слов'янка"
Відомий сорт, але його головний мінус — висока чутливість до умов вирощування. Якщо ґрунт неідеальний або догляд нерегулярний, врожайність різко падає. Також він вразливий до поширених хвороб картоплі.
"Луговський"
Цей сорт картоплі схильний до фітофторозу. У вологу погоду хвороба швидко поширюється і може знищити значну частину врожаю. Без профілактики ризики надзвичайно високі.
"Розара"
Ранній сорт, який приваблює швидким результатом, але має іншу проблему — погане зберігання. Бульби швидко проростають і втрачають якість, що робить його не найкращим вибором для запасів.
"Адретта"
Відомий своїм смаком, але поступається новим сортам. Урожайність нижча, а стійкість до хвороб — слабша, ніж у сучасних гібридів.
Чому навіть хороші сорти дають слабкий урожай
Важливо розуміти, що не завжди проблема лише у сорті. Часто причина криється в іншому:
- ви роками використовуєте один і той самий посадковий матеріал і картопля поступово вироджується;
- ґрунт виснажується без правильного підживлення;
- змінюються погодні умови, до яких старі сорти не пристосовані;
- ви не дотримуєтесь правил сівозміни.
Що варто врахувати перед посадкою картоплі
Щоб отримати дійсно хороший результат, зверніть увагу на кілька важливих моментів:
- Оновлюйте насіннєву картоплю раз на 2-3 сезони.
- Обирайте сучасні сорти картоплі, які краще пристосовані до посухи, перепадів температур і мають вищу стійкість до хвороб.
- Зважайте на клімат і тип ґрунту.
- Не ігноруйте профілактику хвороб, особливо це стосується фітофторозу.
