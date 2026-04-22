КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Головна Дім та город На якій відстані садити картоплю: секрет рекордного врожаю

На якій відстані садити картоплю: секрет рекордного врожаю

Дата публікації: 22 квітня 2026 14:36
На якій відстані садити картоплю: перевірені схеми, що дають великий врожай
Посадка картоплі у відкритий ґрунт. Фото: dreamstime.com

Щороку навесні городники ставлять собі одне і те ж питання: як правильно садити картоплю, щоб вона дала щедрий врожай. Відповідь криється не лише у добривах чи сортах, а й у схемі посадки.

Новини.LIVE ділиться з вами перевіреними схемами, які дають справді стабільний та великий врожай.

Чому правильна відстань між картоплею — це половина успіху

Через надто щільну посадку рослини починають змагатися між собою за світло, вологу та поживні речовини. У результаті ви отримуєте дрібний та нерівномірний врожай. Через надто щільну посадку рослини починають змагатися між собою за світло, вологу та поживні речовини. У результаті ви отримуєте дрібний та нерівномірний врожай. Занадто велика відстань між рядами також призводить до зменшення кількості бульб.

Оптимальна схема посадки картоплі підбирається з урахуванням кількох факторів:

  • тип ґрунту;
  • рівень вологості;
  • погодні умови;
  • спосіб обробки ділянки.

Класична посадка картоплі під лопату: якої відстані дотримуватись

Цей спосіб знайомий більшості городників і чудово підходить для невеликих ділянок. Суть проста: бульби висаджують у лунки, які викопують вручну. Щоб отримати хороший результат, важливо дотримуватися чіткої схеми:

Читайте також:
  • відстань між лунками — 30-35 см;
  • міжряддя — 70-80 см.

Щоб ряди були рівними, варто заздалегідь зробити розмітку за допомогою мотузки та кілків. Це не лише спростить роботу, а й забезпечить правильну густоту посадки.

Посадка картоплі у гребені: як правильно робити

Якщо у вашому регіоні часто йдуть дощі або ґрунт важкий і сирий, варто звернути увагу на гребеневий спосіб. Його головна перевага — захист бульб від надлишкової вологи. Гребені піднімають посадковий матеріал над рівнем ґрунту, і вода не застоюється біля коренів.

Як правильно садити картоплю у гребені:

  • висота гребеня — близько 15 см;
  • відстань між гребенями — 70-80 см;
  • глибина лунок — 5-6 см;
  • відстань між бульбами — приблизно 30 см.

На якій відстані садити картоплю в траншеї

Якщо у вас сухий ґрунт і нестача вологи, ефективним варіантом стане траншейна посадка картоплі. Такий підхід добре утримує вологу та живить рослини. Але цей метод передбачає підготовку ще з осені:

  • викопують траншеї глибиною 20–30 см;
  • заповнюють їх органікою: компостом, гноєм, сіном або золою.

За зиму органічні матеріали перегнивають і осідають, створюючи поживне середовище. Навесні у ці траншеї висаджують бульби:

  • відстань між картоплею — близько 30 см;
  • міжряддя — приблизно 70 см.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
