Картофель вырастет большой и без проволочника: чем полить лунки

Дата публикации 2 мая 2026 16:54
Чем полить лунки при посадке картофеля, чтобы вырос крупный и без проволочника
Посадка картофеля в лунки. Фото: shutterstock.com

Проволочник — один из самых опасных вредителей картофеля. Он портит клубни изнутри, провоцирует гниль и болезни, способен оставить вас без урожая. Но правильная подготовка к посадке картофеля способна обезвредить даже такого врага.

Новини.LIVE рассказывает, чем полить лунки при посадке картофеля, чтобы защитить от проволочника и какие еще приемы помогут вырастить ровный, крупный и здоровый картофель.

Чем полить лунки при посадке картофеля

Для уменьшения количества вредных микроорганизмов в почве и создания благоприятных условий для развития растения в лунки необходимо добавить специальные растворы или питательные компоненты. Чаще всего используют:

  • слабый раствор йода или марганцовки для обеззараживания почвы;
  • комплексные микроудобрения для стимуляции роста;
  • древесную золу как источник калия и защиту от болезней.

Если не пренебречь таким простым правилом, клубни будут формироваться равномернее, а урожайность заметно возрастет.

Как правильно обрабатывать лунки

Чтобы не навредить посадочному материалу, важно придерживаться простой технологии. Раствор должен быть слабым и безопасным для клубня.

Если будете использовать йод, достаточно одной капли на 1 л воды. Наливайте примерно 100-200 мл в каждую лунку. Марганцовка обладает сильным антисептическим действием, но с ней важно не переборщить. Достаточно несколько кристаллов на 1 л воды. Раствор должен быть светло-розовым, а не темным.

Алгоритм действий:

  1. Не используйте оба раствора одновременно.
  2. Легко пролейте лунку выбранным подготовленным раствором.
  3. Дождитесь, пока влага впитается.
  4. Высадите картофель.

Как защитить картофель от проволочника: проверенные приемы

Даже обработка лунок не дает полной защиты. Поэтому бороться с проволочником стоит комплексно:

  • соблюдать севооборот;
  • контролировать кислотность почвы;
  • обогащать почву удобрениями;
  • использовать натуральные ловушки;
  • высаживать рядом с картофелем растения-помощники: горох, люпин, морковь (отпугивают вредителя и одновременно улучшают структуру почвы).

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
