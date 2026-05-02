Чем полить лунки при посадке картофеля, чтобы вырос крупный и без проволочника

Картофель вырастет большой и без проволочника: чем полить лунки
Проволочник — один из самых опасных вредителей картофеля. Он портит клубни изнутри, провоцирует гниль и болезни, способен оставить вас без урожая. Но правильная подготовка к посадке картофеля способна обезвредить даже такого врага.
Новини.LIVE рассказывает, чем полить лунки при посадке картофеля, чтобы защитить от проволочника и какие еще приемы помогут вырастить ровный, крупный и здоровый картофель.
Чем полить лунки при посадке картофеля
Для уменьшения количества вредных микроорганизмов в почве и создания благоприятных условий для развития растения в лунки необходимо добавить специальные растворы или питательные компоненты. Чаще всего используют:
- слабый раствор йода или марганцовки для обеззараживания почвы;
- комплексные микроудобрения для стимуляции роста;
- древесную золу как источник калия и защиту от болезней.
Если не пренебречь таким простым правилом, клубни будут формироваться равномернее, а урожайность заметно возрастет.
Как правильно обрабатывать лунки
Чтобы не навредить посадочному материалу, важно придерживаться простой технологии. Раствор должен быть слабым и безопасным для клубня.
Если будете использовать йод, достаточно одной капли на 1 л воды. Наливайте примерно 100-200 мл в каждую лунку. Марганцовка обладает сильным антисептическим действием, но с ней важно не переборщить. Достаточно несколько кристаллов на 1 л воды. Раствор должен быть светло-розовым, а не темным.
Алгоритм действий:
- Не используйте оба раствора одновременно.
- Легко пролейте лунку выбранным подготовленным раствором.
- Дождитесь, пока влага впитается.
- Высадите картофель.
Как защитить картофель от проволочника: проверенные приемы
Даже обработка лунок не дает полной защиты. Поэтому бороться с проволочником стоит комплексно:
- соблюдать севооборот;
- контролировать кислотность почвы;
- обогащать почву удобрениями;
- использовать натуральные ловушки;
- высаживать рядом с картофелем растения-помощники: горох, люпин, морковь (отпугивают вредителя и одновременно улучшают структуру почвы).
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Когда можно сажать картофель весной 2026 года по погодным условиям и лунному календарю.
На каком расстоянии нужно сажать картофель, чтобы собрать большой урожай.
Какие сорта картофеля самые плохие и дают бедный урожай.