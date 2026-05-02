Чим полити лунки при посадці картоплі, щоб виросла велика і без дротяника

Дротяник — один із найнебезпечніших шкідників картоплі. Він псує бульби зсередини, провокує гниль і хвороби, здатен залишити вас без врожаю. Але правильна підготовка до посадки картоплі здатна знешкодити навіть такого ворога.

чим полити лунки під час посадки картоплі, щоб захистити від дротяника та які ще прийоми допоможуть виростити рівну, велику та здорову картоплю.

Чим полити лунки при посадці картоплі

Для зменшення кількості шкідливих мікроорганізмів у ґрунті та створення сприятливих умов для розвитку рослини у лунки необхідно додати спеціальні розчини або поживні компоненти. Найчастіше використовують:

слабкий розчин йоду або марганцівки для знезараження ґрунту;

комплексні мікродобрива для стимуляції росту;

деревний попіл як джерело калію та захист від хвороб.

Якщо не знехтувати таким простим правилом, бульби формуватимуться рівномірніше, а врожайність помітно зросте.

Як правильно обробляти лунки

Щоб не нашкодити посадковому матеріалу, важливо дотримуватися простої технології. Розчин має бути слабким і безпечним для бульби.

Якщо використовуватимете йод, достатньо однієї краплі на 1 л води. Наливайте приблизно 100-200 мл у кожну лунку. Марганцівка має сильну антисептичну дію, але з нею важливо не переборщити. Достатньо кілька кристалів на 1 л води. Розчин повинен бути світло-рожевим, а не темним.

Алгоритм дій:

Не використовуйте обидва розчини одночасно. Легко пролийте лунку обраним підготовленим розчином. Дочекайтеся, поки волога вбереться. Висадіть картоплю.

Як захистити картоплю від дротяника: перевірені прийоми

Навіть обробка лунок не дає повного захисту. Тому боротися з дротяником варто комплексно:

дотримуватися сівозміни;

контролювати кислотність ґрунту;

збагачувати ґрунт добривами;

використовувати натуральні пастки;

висаджувати поруч із картоплею рослини-помічники: горох, люпин, морква (відлякують шкідника та одночасно покращують структуру ґрунту).

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Коли можна садити картоплю на весні 2026 року за погодними умовами та місячним календарем.

На якій відстані потрібно садити картоплю, щоб зібрати великий врожай.

Які сорти картоплі найгірші та дають бідний врожай.