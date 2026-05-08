Где можно сеять укроп на огороде: правила, которые увеличат урожай зелени на 50%

Где сеять укроп на огороде: правила, которые увеличат урожай на 50%
Укроп кажется неприхотливой зеленью, но именно из-за мелких ошибок он часто быстро уходит в зонтики, желтеет или вырастает слабым. Важно учитывать не только солнце, подкормки и полив. Еще один секрет сочного и зеленого укропа в месте посадки и соседстве с другими растениями.
Новини.LIVE рассказывает, где лучше всего сеять укроп на огороде, чтобы собирать сочную зелень все лето.
Где можно сеять укроп на огороде
Для укропа подходят участки, на которых:
- много солнца в течение дня;
- рыхлая и питательная почва;
- увлажненная земля.
Многие дачники также высевают укроп между рядами овощей. Это не только экономит место на огороде, но и делает участок более ухоженным и зеленым.
В тени зелень вытягивается, становится бледной и быстрее формирует зонтик. А если земля пересыхает, укроп начинает грубеть и теряет насыщенный аромат.
Что можно сажать рядом с укропом
Укроп хорошо растет рядом со многими популярными огородными культурами. Наилучшими "соседями" для него считаются:
- томаты;
- огурцы;
- лук;
- капуста;
- кабачки;
- картофель;
- фасоль;
- чеснок;
- клубника;
- мята.
Укроп возле этих культур часто вырастает более сочным и ароматным, а рядом с чесноком меньше страдает от некоторых вредителей.
Где нельзя сеять укроп
Не все растения подходят для соседства с укропом. Есть культуры, рядом с которыми зелень может ослабевать, болеть или плохо расти. Причина — общие вредители и конкуренция за питательные вещества в почве. Укроп не советуют высевать возле:
- базилика;
- моркови;
- кресс-салата;
- пастернака.
Как получить много сочного укропа
Чтобы укроп долго оставался зеленым и не спешил выпускать зонтики, стоит придерживаться нескольких простых правил ухода:
- регулярно поливать грядки;
- не допускать пересыхания почвы;
- периодически подкармливать растение;
- высевать семена в несколько этапов в течение сезона. Укроп быстро растет, поэтому новые посевы можно делать каждые две-три недели.
