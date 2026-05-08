Где можно сеять укроп на огороде: правила, которые увеличат урожай зелени на 50%

Где сеять укроп на огороде: правила, которые увеличат урожай на 50%

Где сеять укроп на огороде: правила, которые увеличат урожай на 50%

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 18:58
Посев укропа в открытом грунте для пышного урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Укроп кажется неприхотливой зеленью, но именно из-за мелких ошибок он часто быстро уходит в зонтики, желтеет или вырастает слабым. Важно учитывать не только солнце, подкормки и полив. Еще один секрет сочного и зеленого укропа в месте посадки и соседстве с другими растениями.

Новини.LIVE рассказывает, где лучше всего сеять укроп на огороде, чтобы собирать сочную зелень все лето.

Где можно сеять укроп на огороде

Для укропа подходят участки, на которых:

  • много солнца в течение дня;
  • рыхлая и питательная почва;
  • увлажненная земля.

Многие дачники также высевают укроп между рядами овощей. Это не только экономит место на огороде, но и делает участок более ухоженным и зеленым.

В тени зелень вытягивается, становится бледной и быстрее формирует зонтик. А если земля пересыхает, укроп начинает грубеть и теряет насыщенный аромат.

Что можно сажать рядом с укропом

Укроп хорошо растет рядом со многими популярными огородными культурами. Наилучшими "соседями" для него считаются:

  • томаты;
  • огурцы;
  • лук;
  • капуста;
  • кабачки;
  • картофель;
  • фасоль;
  • чеснок;
  • клубника;
  • мята.

Укроп возле этих культур часто вырастает более сочным и ароматным, а рядом с чесноком меньше страдает от некоторых вредителей.

Где нельзя сеять укроп

Не все растения подходят для соседства с укропом. Есть культуры, рядом с которыми зелень может ослабевать, болеть или плохо расти. Причина — общие вредители и конкуренция за питательные вещества в почве. Укроп не советуют высевать возле:

  • базилика;
  • моркови;
  • кресс-салата;
  • пастернака.

Как получить много сочного укропа

Чтобы укроп долго оставался зеленым и не спешил выпускать зонтики, стоит придерживаться нескольких простых правил ухода:

  • регулярно поливать грядки;
  • не допускать пересыхания почвы;
  • периодически подкармливать растение;
  • высевать семена в несколько этапов в течение сезона. Укроп быстро растет, поэтому новые посевы можно делать каждые две-три недели.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
