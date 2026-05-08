Где можно сеять укроп на огороде: правила, которые увеличат урожай зелени на 50%

Укроп кажется неприхотливой зеленью, но именно из-за мелких ошибок он часто быстро уходит в зонтики, желтеет или вырастает слабым. Важно учитывать не только солнце, подкормки и полив. Еще один секрет сочного и зеленого укропа в месте посадки и соседстве с другими растениями.

Где можно сеять укроп на огороде

Для укропа подходят участки, на которых:

много солнца в течение дня;

рыхлая и питательная почва;

увлажненная земля.

Многие дачники также высевают укроп между рядами овощей. Это не только экономит место на огороде, но и делает участок более ухоженным и зеленым.

В тени зелень вытягивается, становится бледной и быстрее формирует зонтик. А если земля пересыхает, укроп начинает грубеть и теряет насыщенный аромат.

Что можно сажать рядом с укропом

Укроп хорошо растет рядом со многими популярными огородными культурами. Наилучшими "соседями" для него считаются:

томаты;

огурцы;

лук;

капуста;

кабачки;

картофель;

фасоль;

чеснок;

клубника;

мята.

Укроп возле этих культур часто вырастает более сочным и ароматным, а рядом с чесноком меньше страдает от некоторых вредителей.

Где нельзя сеять укроп

Не все растения подходят для соседства с укропом. Есть культуры, рядом с которыми зелень может ослабевать, болеть или плохо расти. Причина — общие вредители и конкуренция за питательные вещества в почве. Укроп не советуют высевать возле:

базилика;

моркови;

кресс-салата;

пастернака.

Как получить много сочного укропа

Чтобы укроп долго оставался зеленым и не спешил выпускать зонтики, стоит придерживаться нескольких простых правил ухода:

регулярно поливать грядки;

не допускать пересыхания почвы;

периодически подкармливать растение;

высевать семена в несколько этапов в течение сезона. Укроп быстро растет, поэтому новые посевы можно делать каждые две-три недели.

