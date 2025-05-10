Салат з буряком та солоним огірком — бюджетний рецепт, що дивує

Продукти копійчані, а смак на мільйон — салат з буряком
Буряк — наш український суперфуд, який у правильному поєднанні з солоним огірком і смаженою цибулею дає салат зі смаком ресторанного рівня, але за копійки.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк варений — 3 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- огірок солоний — 2 шт.;
- олія — для смаження;
- цукор — дрібка;
- часник — 2 зубці;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до золотистості. В кінці додати дрібку цукру для карамелізації.
Додати натертий на великій тертці варений буряк (відтиснутий від соку), перемішати й прогріти на сковороді 2–3 хвилини.
Зняти з вогню, перекласти в миску і дати охолонути. Огірки натерти, відтиснути сік і додати до буряка.
Вичавити часник, додати сіль, перець і майонез. Перемішати — і можна подавати.
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