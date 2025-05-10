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Продукти копійчані, а смак на мільйон — салат з буряком

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Дата публікації: 10 травня 2025 12:00
Салат з буряком та солоним огірком — бюджетний рецепт, що дивує
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк — наш український суперфуд, який у правильному поєднанні з солоним огірком і смаженою цибулею дає салат зі смаком ресторанного рівня, але за копійки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • буряк варений — 3 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • огірок солоний — 2 шт.;
  • олія — для смаження;
  • цукор — дрібка;
  • часник — 2 зубці;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до золотистості. В кінці додати дрібку цукру для карамелізації.
 

рецепт салата з буряком
Цибуля та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натертий на великій тертці варений буряк (відтиснутий від соку), перемішати й прогріти на сковороді 2–3 хвилини.

рецепт салата з буряком та огірками
Огірки та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти з вогню, перекласти в миску і дати охолонути. Огірки натерти, відтиснути сік і додати до буряка.

простий рецепт салата з буряком та огірками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Вичавити часник, додати сіль, перець і майонез. Перемішати — і можна подавати.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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