Салат з буряком та солоним огірком — бюджетний рецепт, що дивує

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк — наш український суперфуд, який у правильному поєднанні з солоним огірком і смаженою цибулею дає салат зі смаком ресторанного рівня, але за копійки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк варений — 3 шт.;

цибуля — 2 шт.;

огірок солоний — 2 шт.;

олія — для смаження;

цукор — дрібка;

часник — 2 зубці;

майонез — 1–2 ст. л.;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до золотистості. В кінці додати дрібку цукру для карамелізації.



Цибуля та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натертий на великій тертці варений буряк (відтиснутий від соку), перемішати й прогріти на сковороді 2–3 хвилини.

Огірки та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти з вогню, перекласти в миску і дати охолонути. Огірки натерти, відтиснути сік і додати до буряка.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Вичавити часник, додати сіль, перець і майонез. Перемішати — і можна подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти.

Рецепт салату Коулслоу з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці.

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один інгредієнт основний інгредієнт.

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів.

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині.