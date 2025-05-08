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Салат "літній Олів'є" за сімейним рецептом — легкий і хрумкий

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Дата публікації: 8 травня 2025 12:45
Літній Олів’є зі свіжими овочами та ковбасою — простий салат за сімейним рецептом
Літній Олів'є. Фото: smachnenke.com.ua

Цей варіант класичного Олів’є ідеально підходить для літа: свіжі овочі, хрустка редиска, зелений горошок і шматочки копченої ковбаси створюють гармонійний смак. Салат виходить легким, соковитим і дуже апетитним — готується швидко, а зникає зі столу ще швидше. Ідеальний вибір для сімейного обіду або пікніка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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  • свіжий огірок — 1–2 шт.;
  • редис — 200 г;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • зелений горошок — 1 банка;
  • копчена ковбаса — 150 г;
  • зелена цибуля — на смак;
  • майонез — для заправки;
  • сіль і перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати огірки та редиску тонкою соломкою, викласти в глибоку миску.

Салат літній Олів'є за сімейним рецептом, який виходить легкий і хрумкий
Ковбаса та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнені варені яйця, консервований горошок, нарізану соломкою копчену ковбасу й дрібно нарізану зелену цибулю.

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смачний салат літній Олів'є за сімейним рецептом
Редис та огірок. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити сіллю та перцем, заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати охолодженим.

хремкий салат літній Олів'є за сімейним рецептом
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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