Літній Олів’є зі свіжими овочами та ковбасою — простий салат за сімейним рецептом

Салат "літній Олів'є" за сімейним рецептом — легкий і хрумкий
Цей варіант класичного Олів’є ідеально підходить для літа: свіжі овочі, хрустка редиска, зелений горошок і шматочки копченої ковбаси створюють гармонійний смак. Салат виходить легким, соковитим і дуже апетитним — готується швидко, а зникає зі столу ще швидше. Ідеальний вибір для сімейного обіду або пікніка.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- свіжий огірок — 1–2 шт.;
- редис — 200 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- зелений горошок — 1 банка;
- копчена ковбаса — 150 г;
- зелена цибуля — на смак;
- майонез — для заправки;
- сіль і перець — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати огірки та редиску тонкою соломкою, викласти в глибоку миску.
Додати подрібнені варені яйця, консервований горошок, нарізану соломкою копчену ковбасу й дрібно нарізану зелену цибулю.
Приправити сіллю та перцем, заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати охолодженим.
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