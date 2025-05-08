Літній Олів’є зі свіжими овочами та ковбасою — простий салат за сімейним рецептом

Літній Олів'є. Фото: smachnenke.com.ua

Цей варіант класичного Олів’є ідеально підходить для літа: свіжі овочі, хрустка редиска, зелений горошок і шматочки копченої ковбаси створюють гармонійний смак. Салат виходить легким, соковитим і дуже апетитним — готується швидко, а зникає зі столу ще швидше. Ідеальний вибір для сімейного обіду або пікніка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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свіжий огірок — 1–2 шт.;

редис — 200 г;

варені яйця — 4 шт.;

зелений горошок — 1 банка;

копчена ковбаса — 150 г;

зелена цибуля — на смак;

майонез — для заправки;

сіль і перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати огірки та редиску тонкою соломкою, викласти в глибоку миску.

Ковбаса та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнені варені яйця, консервований горошок, нарізану соломкою копчену ковбасу й дрібно нарізану зелену цибулю.

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Редис та огірок. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити сіллю та перцем, заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати охолодженим.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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