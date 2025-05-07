Літній салат з кабачків і помідорів з ароматною заправкою

Салат, який пахне літом — знадобляться кабачки та помідори
Цей салат пахне літом — поєднання соковитих помідорів, ніжних кабачків і яскравої заправки подарує легкість та насолоду кожному шматочку.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (300–400 г);
- помідори — 2 шт.;
- сіль — до смаку;
- чорний перець — до смаку.
Для заправки:
- олія або сметана — 3-4 ст. л.;
- часник — 3-5 зубців;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний перець — до смаку;
- кріп — кілька гілочок.
Спосіб приготування
Очистити кабачок від шкірки, нарізати кружальцями товщиною 3-4 мм, а потім розрізати навпіл. Посолити, поперчити й перемішати.
Обваляти кабачки в борошні в пакеті, а потім обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Нарізати помідори чверть кільцями. Для заправки змішати олію або сметану з подрібненим часником, лимонним соком, сіллю, перцем і кропом.
Викладати салат шарами: частина кабачків, частина помідорів, трохи заправки. Повторити, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар — помідори з заправкою. Залишити настоятися 20–30 хвилин. Подавати охолодженим.
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