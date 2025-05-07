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Салат, який пахне літом — знадобляться кабачки та помідори

7 травня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Літній салат з кабачків і помідорів з ароматною заправкою
Салат з помідорами та кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат пахне літом — поєднання соковитих помідорів, ніжних кабачків і яскравої заправки подарує легкість та насолоду кожному шматочку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (300–400 г);
  • помідори — 2 шт.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний перець — до смаку.

Для заправки:

  • олія або сметана — 3-4 ст. л.;
  • часник — 3-5 зубців;
  • сік лимона — 1 ст. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний перець — до смаку;
  • кріп — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Очистити кабачок від шкірки, нарізати кружальцями товщиною 3-4 мм, а потім розрізати навпіл. Посолити, поперчити й перемішати.

Обсмажені кабачки з хрусткою скоринкою на тарілці
Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Обваляти кабачки в борошні в пакеті, а потім обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Шар салату з кабачків і помідорів, политий часниковою заправкою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати помідори чверть кільцями. Для заправки змішати олію або сметану з подрібненим часником, лимонним соком, сіллю, перцем і кропом.

Готовий літній салат у глибокій мисці з кропом і лимонною ноткою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати салат шарами: частина кабачків, частина помідорів, трохи заправки. Повторити, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар — помідори з заправкою. Залишити настоятися 20–30 хвилин. Подавати охолодженим.

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