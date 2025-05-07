Літній салат з кабачків і помідорів з ароматною заправкою

Салат з помідорами та кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат пахне літом — поєднання соковитих помідорів, ніжних кабачків і яскравої заправки подарує легкість та насолоду кожному шматочку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (300–400 г);

помідори — 2 шт.;

сіль — до смаку;

чорний перець — до смаку.

Для заправки:

олія або сметана — 3-4 ст. л.;

часник — 3-5 зубців;

сік лимона — 1 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний перець — до смаку;

кріп — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Очистити кабачок від шкірки, нарізати кружальцями товщиною 3-4 мм, а потім розрізати навпіл. Посолити, поперчити й перемішати.

Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Обваляти кабачки в борошні в пакеті, а потім обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати помідори чверть кільцями. Для заправки змішати олію або сметану з подрібненим часником, лимонним соком, сіллю, перцем і кропом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати салат шарами: частина кабачків, частина помідорів, трохи заправки. Повторити, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар — помідори з заправкою. Залишити настоятися 20–30 хвилин. Подавати охолодженим.

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