Летний салат из кабачков и помидоров с ароматной заправкой

Салат с помидорами и кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат пахнет летом — сочетание сочных помидоров, нежных кабачков и яркой заправки подарит легкость и наслаждение каждому кусочку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (300-400 г);

помидоры — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Для заправки:

масло или сметана — 3-4 ст. л.;

чеснок — 3-5 зубцов;

сок лимона — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

укроп — несколько веточек.

Способ приготовления

Очистить кабачок от кожуры, нарезать кружочками толщиной 3-4 мм, а затем разрезать пополам. Посолить, поперчить и перемешать.

Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Обвалять кабачки в муке в пакете, а затем обжарить на разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать помидоры четверть кольцами. Для заправки смешать масло или сметану с измельченным чесноком, лимонным соком, солью, перцем и укропом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладывать салат слоями: часть кабачков, часть помидоров, немного заправки. Повторить, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой — помидоры с заправкой. Оставить настояться 20-30 минут. Подавать охлажденным.

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