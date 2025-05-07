Летний салат из кабачков и помидоров с ароматной заправкой

Салат, который пахнет летом — понадобятся кабачки и помидоры
Этот салат пахнет летом — сочетание сочных помидоров, нежных кабачков и яркой заправки подарит легкость и наслаждение каждому кусочку.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (300-400 г);
- помидоры — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Для заправки:
- масло или сметана — 3-4 ст. л.;
- чеснок — 3-5 зубцов;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- укроп — несколько веточек.
Способ приготовления
Очистить кабачок от кожуры, нарезать кружочками толщиной 3-4 мм, а затем разрезать пополам. Посолить, поперчить и перемешать.
Обвалять кабачки в муке в пакете, а затем обжарить на разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Нарезать помидоры четверть кольцами. Для заправки смешать масло или сметану с измельченным чесноком, лимонным соком, солью, перцем и укропом.
Выкладывать салат слоями: часть кабачков, часть помидоров, немного заправки. Повторить, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой — помидоры с заправкой. Оставить настояться 20-30 минут. Подавать охлажденным.
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