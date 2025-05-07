Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Салат, который пахнет летом — понадобятся кабачки и помидоры arrow

Салат, который пахнет летом — понадобятся кабачки и помидоры

7 мая 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Летний салат из кабачков и помидоров с ароматной заправкой
Салат с помидорами и кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат пахнет летом — сочетание сочных помидоров, нежных кабачков и яркой заправки подарит легкость и наслаждение каждому кусочку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (300-400 г);
  • помидоры — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Для заправки:

  • масло или сметана — 3-4 ст. л.;
  • чеснок — 3-5 зубцов;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • укроп — несколько веточек.

Способ приготовления

Очистить кабачок от кожуры, нарезать кружочками толщиной 3-4 мм, а затем разрезать пополам. Посолить, поперчить и перемешать.

Обсмажені кабачки з хрусткою скоринкою на тарілці
Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Обвалять кабачки в муке в пакете, а затем обжарить на разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Шар салату з кабачків і помідорів, политий часниковою заправкою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать помидоры четверть кольцами. Для заправки смешать масло или сметану с измельченным чесноком, лимонным соком, солью, перцем и укропом.

Готовий літній салат у глибокій мисці з кропом і лимонною ноткою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладывать салат слоями: часть кабачков, часть помидоров, немного заправки. Повторить, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой — помидоры с заправкой. Оставить настояться 20-30 минут. Подавать охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один ингредиент основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.

лето салат рецепт помидоры кабачки
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:31 Байден раскритиковал стратегию Трампа в отношении Украины

13:25 В Киеве из-за атаки погибла семья, которая приютила 10 котов

13:22 Кто из украинцев получит 5 тыс. евро от Чехии — детали программы

13:19 Серьезная авария на трассе Одесса-Рени — пробки на границе

13:14 В сети появились фото портативной игровой консоли Xbox от Asus

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

Text

13:11 Мерц прибыл в Париж для встречи с Макроном — прямой эфир

Text

13:02 У Трампа сделали новое заявление о войне — эфир День.LIVE

12:51 Мокрый снег накроет часть Украины — прогноз погоды от Диденко

12:50 Садовый жестко отреагировал на строительство возле аэропорта

12:44 Одесские пляжи откроют только после их проверки на безопасность

13:31 Байден раскритиковал стратегию Трампа в отношении Украины

13:25 В Киеве из-за атаки погибла семья, которая приютила 10 котов

13:22 Кто из украинцев получит 5 тыс. евро от Чехии — детали программы

13:19 Серьезная авария на трассе Одесса-Рени — пробки на границе

13:14 В сети появились фото портативной игровой консоли Xbox от Asus

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

12:51 Мокрый снег накроет часть Украины — прогноз погоды от Диденко

12:50 Садовый жестко отреагировал на строительство возле аэропорта

12:44 Одесские пляжи откроют только после их проверки на безопасность

12:42 Российских спортсменов вернули в международные турниры

12:30 Цветы стали роскошью — что происходит с ценами на сирень в мае

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

3 мая 2025

За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

1 мая 2025

Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется