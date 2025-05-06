Салат із молодої капусти з авокадо та сиром — рецепт за 5 хвилин

Не банальний салат з молодої капусти за 5 хв — ситно та смачно
Цей салат — ідеальна ідея для легкого обіду або вечері. Свіжа молода капуста, кремовий авокадо, ароматна зелень і розсипчастий сир створюють ідеальний баланс текстур і смаку. Готується всього за 5 хвилин і не потребує складних інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 300 г;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- сир фета, адигейський або бринза — 100 г;
- насіння соняшника або гарбуза — 1 ст. л.;
- зелень (кріп, м’ята) — до смаку;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкою соломкою та перекласти в глибоку миску. Додати огірок, нарізаний соломкою, та авокадо, порізане кубиками.
Дрібно нарізати м’яту та кріп, додати до овочів. Туди ж покласти кубики сиру.
Посипати салат насінням, полити лимонним соком та оливковою олією. Додати сіль за смаком і добре перемішати.
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