Салат із молодої капусти з авокадо та сиром — рецепт за 5 хвилин

Сир та молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальна ідея для легкого обіду або вечері. Свіжа молода капуста, кремовий авокадо, ароматна зелень і розсипчастий сир створюють ідеальний баланс текстур і смаку. Готується всього за 5 хвилин і не потребує складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молода капуста — 300 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

сир фета, адигейський або бринза — 100 г;

насіння соняшника або гарбуза — 1 ст. л.;

зелень (кріп, м’ята) — до смаку;

оливкова олія — 1 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою та перекласти в глибоку миску. Додати огірок, нарізаний соломкою, та авокадо, порізане кубиками.

Огірок та авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати м’яту та кріп, додати до овочів. Туди ж покласти кубики сиру.

Сир та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати салат насінням, полити лимонним соком та оливковою олією. Додати сіль за смаком і добре перемішати.

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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