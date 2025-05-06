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Не банальний салат з молодої капусти за 5 хв — ситно та смачно

6 травня 2025 13:10
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат із молодої капусти з авокадо та сиром — рецепт за 5 хвилин
Сир та молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат — ідеальна ідея для легкого обіду або вечері. Свіжа молода капуста, кремовий авокадо, ароматна зелень і розсипчастий сир створюють ідеальний баланс текстур і смаку. Готується всього за 5 хвилин і не потребує складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молода капуста — 300 г;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • сир фета, адигейський або бринза — 100 г;
  • насіння соняшника або гарбуза — 1 ст. л.;
  • зелень (кріп, м’ята) — до смаку;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою та перекласти в глибоку миску. Додати огірок, нарізаний соломкою, та авокадо, порізане кубиками.

не банальний салат з молодої капусти за 5 хвилин
Огірок та авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати м’яту та кріп, додати до овочів. Туди ж покласти кубики сиру.

смачний не банальний салат з молодої капусти за 5 хвилин
Сир та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати салат насінням, полити лимонним соком та оливковою олією. Додати сіль за смаком і добре перемішати.

корисний не банальний салат з молодої капусти за 5 хвилин
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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