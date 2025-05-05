Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Салат з пекінською капустою та ковбасою — мінімум інгредієнтів arrow

Салат з пекінською капустою та ковбасою — мінімум інгредієнтів

5 травня 2025 12:45
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат з пекінською капустою та ковбасою — простий рецепт на кожен день
Салат з пекінською капустою та ковбасою. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат із пекінської капусти та копченої ковбаси — справжня знахідка для тих, хто не любить довго стояти на кухні, але хоче смачно нагодувати себе чи гостей. Мінімум інгредієнтів, жодних складних етапів — а результат вас приємно здивує. Хрумка капуста, ніжні яйця, солодка кукурудза й ароматна ковбаса чудово поєднуються під легкою майонезною заправкою, створюючи ідеальну текстуру та яскравий смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста пекінська — 500 г;
  • ковбаса копчена — 250 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • кукурудза консервована — 300 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Нарізати пекінську капусту тонкою соломкою. Копчену ковбасу порізати невеликими брусочками. Яйця зварити вкруту, остудити й нарізати кубиком.

салат з пекінською капустою та ковбасою, мінімум інгредієнтів
Інгредієнти для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у великій мисці капусту, ковбасу, яйця та консервовану кукурудзу. Додати майонез, сіль і добре перемішати.

салат з пекінською капустою та ковбасою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти у салатник, прикрасити свіжою зеленню. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти

Рецепт салату Коулслоу з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці. 

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один інгредієнт основний інгредієнт

Рецепт салата з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої Львівської господині

овочі салат рецепти пекінська капуста ковбаса
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:39 Дощі не вщухнуть — Діденко попередила, де завтра будуть опади

13:37 Телефон не для сонця — як спека шкодить акумулятору пристрою

13:30 Улов на 3 мільйони гривень — на Одещині затримали рибалок

13:21 Фіндопомога для жінок — хто отримає виплати навесні

13:11 Самопочуття штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:05 Військовий експерт пояснив, навіщо Путіну тимчасове перемирʼя

Text

13:03 Гаряча заява з ЄС — ефірі День.LIVE

12:55 Знищення літаків РФ над морем — робота українських дронів

12:46 Вперше з 2021 року — що сталося з цінами на нафту Brent і WTI

12:44 Барселона готує гучний трансфер колишньої зірки АПЛ

13:39 Дощі не вщухнуть — Діденко попередила, де завтра будуть опади

13:37 Телефон не для сонця — як спека шкодить акумулятору пристрою

13:30 Улов на 3 мільйони гривень — на Одещині затримали рибалок

13:21 Фіндопомога для жінок — хто отримає виплати навесні

13:11 Самопочуття штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:05 Військовий експерт пояснив, навіщо Путіну тимчасове перемирʼя

12:55 Знищення літаків РФ над морем — робота українських дронів

12:46 Вперше з 2021 року — що сталося з цінами на нафту Brent і WTI

12:44 Барселона готує гучний трансфер колишньої зірки АПЛ

12:42 На декількох КПП є великі затори — черги на кордоні України

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг