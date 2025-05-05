Салат з пекінською капустою та ковбасою — простий рецепт на кожен день

Салат з пекінською капустою та ковбасою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із пекінської капусти та копченої ковбаси — справжня знахідка для тих, хто не любить довго стояти на кухні, але хоче смачно нагодувати себе чи гостей. Мінімум інгредієнтів, жодних складних етапів — а результат вас приємно здивує. Хрумка капуста, ніжні яйця, солодка кукурудза й ароматна ковбаса чудово поєднуються під легкою майонезною заправкою, створюючи ідеальну текстуру та яскравий смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста пекінська — 500 г;

ковбаса копчена — 250 г;

яйця — 4 шт.;

кукурудза консервована — 300 г;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Нарізати пекінську капусту тонкою соломкою. Копчену ковбасу порізати невеликими брусочками. Яйця зварити вкруту, остудити й нарізати кубиком.

Інгредієнти для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у великій мисці капусту, ковбасу, яйця та консервовану кукурудзу. Додати майонез, сіль і добре перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти у салатник, прикрасити свіжою зеленню.

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