Салат з пекінською капустою та ковбасою — простий рецепт на кожен день

Салат з пекінською капустою та ковбасою — мінімум інгредієнтів
Цей салат із пекінської капусти та копченої ковбаси — справжня знахідка для тих, хто не любить довго стояти на кухні, але хоче смачно нагодувати себе чи гостей. Мінімум інгредієнтів, жодних складних етапів — а результат вас приємно здивує. Хрумка капуста, ніжні яйця, солодка кукурудза й ароматна ковбаса чудово поєднуються під легкою майонезною заправкою, створюючи ідеальну текстуру та яскравий смак.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста пекінська — 500 г;
- ковбаса копчена — 250 г;
- яйця — 4 шт.;
- кукурудза консервована — 300 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Нарізати пекінську капусту тонкою соломкою. Копчену ковбасу порізати невеликими брусочками. Яйця зварити вкруту, остудити й нарізати кубиком.
Змішати у великій мисці капусту, ковбасу, яйця та консервовану кукурудзу. Додати майонез, сіль і добре перемішати.
Викласти у салатник, прикрасити свіжою зеленню.
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