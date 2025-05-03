Салат Англійський — новий рецепт замість Олівʼє

Салат "Англійський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Англійський" — це вдале поєднання відварених печериць, маринованої цибулі та сиру, яке здивує навіть шанувальників класичного Олівʼє. Завдяки маринованій цибулі, грибам та твердому сиру він набуває збалансованого і пікантного смаку, що легко конкурує з класичними салатами.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печериці — 250 г;

шинка — 150 г;

огірки консервовані — 4 шт.;

твердий сир — 150 г;

майонез або сметана — 2–3 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

вода — окріп.

Спосіб приготування

Почати з маринаду: нарізати цибулю півкільцями або кубиками, додати сіль, цукор і оцет, залити окропом так, щоб покрило цибулю. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин.

Мариновані печериці. Фото: gospodynka.com.ua

Печериці ретельно промити. Якщо вони великі — розрізати на чотири частини, маленькі — навпіл. Відварити у підсоленій воді протягом 5 хвилин після закипання. Остудити.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Шинку та консервовані огірки нарізати соломкою. Додати до них гриби й мариновану цибулю.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на крупній терці, змішати з майонезом або сметаною.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати до решти інгредієнтів і ретельно перемішати. Прикрасити подрібненою зеленню та одразу подавати.

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