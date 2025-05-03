Салат Англійський — новий рецепт замість Олівʼє

Салат "Англійський" — рецепт новинка, яка перевершила "Олівʼє"
Салат "Англійський" — це вдале поєднання відварених печериць, маринованої цибулі та сиру, яке здивує навіть шанувальників класичного Олівʼє. Завдяки маринованій цибулі, грибам та твердому сиру він набуває збалансованого і пікантного смаку, що легко конкурує з класичними салатами.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печериці — 250 г;
- шинка — 150 г;
- огірки консервовані — 4 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- майонез або сметана — 2–3 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- вода — окріп.
Спосіб приготування
Почати з маринаду: нарізати цибулю півкільцями або кубиками, додати сіль, цукор і оцет, залити окропом так, щоб покрило цибулю. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин.
Печериці ретельно промити. Якщо вони великі — розрізати на чотири частини, маленькі — навпіл. Відварити у підсоленій воді протягом 5 хвилин після закипання. Остудити.
Шинку та консервовані огірки нарізати соломкою. Додати до них гриби й мариновану цибулю.
Сир натерти на крупній терці, змішати з майонезом або сметаною.
Додати до решти інгредієнтів і ретельно перемішати. Прикрасити подрібненою зеленню та одразу подавати.
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