Салат Английский — новый рецепт вместо Оливье

Салат "Английский" — рецепт новинка, который превзошел "Оливье"
Салат "Английский" — это удачное сочетание отварных шампиньонов, маринованного лука и сыра, которое удивит даже поклонников классического Оливье. Благодаря маринованному луку, грибам и твердому сыру он приобретает сбалансированный и пикантный вкус, который легко конкурирует с классическими салатами.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 250 г;
- ветчина — 150 г;
- огурцы консервированные — 4 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- майонез или сметана — 2-3 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л;
- вода — кипяток.
Способ приготовления
Начать с маринада: нарезать лук полукольцами или кубиками, добавить соль, сахар и уксус, залить кипятком так, чтобы покрыло лук. Оставить мариноваться на 10-15 минут.
Шампиньоны тщательно промыть. Если они большие — разрезать на четыре части, маленькие — пополам. Отварить в подсоленной воде в течение 5 минут после закипания. Остудить.
Ветчину и консервированные огурцы нарезать соломкой. Добавить к ним грибы и маринованный лук.
Сыр натереть на крупной терке, смешать с майонезом или сметаной.
Добавить к остальным ингредиентам и тщательно перемешать. Украсить измельченной зеленью и сразу подавать.
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