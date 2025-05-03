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Салат "Английский" — рецепт новинка, который превзошел "Оливье"

3 мая 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Английский — новый рецепт вместо Оливье
Салат "Английский". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Английский" — это удачное сочетание отварных шампиньонов, маринованного лука и сыра, которое удивит даже поклонников классического Оливье. Благодаря маринованному луку, грибам и твердому сыру он приобретает сбалансированный и пикантный вкус, который легко конкурирует с классическими салатами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • шампиньоны — 250 г;
  • ветчина — 150 г;
  • огурцы консервированные — 4 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • майонез или сметана — 2-3 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л;
  • вода — кипяток.

Способ приготовления

Начать с маринада: нарезать лук полукольцами или кубиками, добавить соль, сахар и уксус, залить кипятком так, чтобы покрыло лук. Оставить мариноваться на 10-15 минут.

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Маринованные шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua

Шампиньоны тщательно промыть. Если они большие — разрезать на четыре части, маленькие — пополам. Отварить в подсоленной воде в течение 5 минут после закипания. Остудить.

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Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Ветчину и консервированные огурцы нарезать соломкой. Добавить к ним грибы и маринованный лук.

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Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на крупной терке, смешать с майонезом или сметаной.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить к остальным ингредиентам и тщательно перемешать. Украсить измельченной зеленью и сразу подавать.

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12:16 Зеленский надеется, что Верховная Рада ратифицирует договор с США

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:03 Зеленский сделал новое заявление о встречи с Трампом в Ватикане

11:57 Зеленский сделал предупреждение тем, кто едет в Москву на 9 мая

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