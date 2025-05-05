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Салат с пекинской капустой и колбасой — минимум ингредиентов

5 мая 2025 12:45
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат с пекинской капустой и колбасой — простой рецепт на каждый день
Салат с пекинской капустой и колбасой. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат из пекинской капусты и копченой колбасы — настоящая находка для тех, кто не любит долго стоять на кухне, но хочет вкусно накормить себя или гостей. Минимум ингредиентов, никаких сложных этапов — а результат вас приятно удивит. Хрустящая капуста, нежные яйца, сладкая кукуруза и ароматная колбаса прекрасно сочетаются под легкой майонезной заправкой, создавая идеальную текстуру и яркий вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • капуста пекинская — 500 г;
  • колбаса копченая — 250 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • кукуруза консервированная — 300 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Нарезать пекинскую капусту тонкой соломкой. Копченую колбасу порезать небольшими брусочками. Яйца сварить вкрутую, остудить и нарезать кубиком.

салат з пекінською капустою та ковбасою, мінімум інгредієнтів
Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в большой миске капусту, колбасу, яйца и консервированную кукурузу. Добавить майонез, соль и хорошо перемешать.

салат з пекінською капустою та ковбасою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в салатник, украсить свежей зеленью. 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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