Салат с пекинской капустой и колбасой — простой рецепт на каждый день

Салат с пекинской капустой и колбасой — минимум ингредиентов
Этот салат из пекинской капусты и копченой колбасы — настоящая находка для тех, кто не любит долго стоять на кухне, но хочет вкусно накормить себя или гостей. Минимум ингредиентов, никаких сложных этапов — а результат вас приятно удивит. Хрустящая капуста, нежные яйца, сладкая кукуруза и ароматная колбаса прекрасно сочетаются под легкой майонезной заправкой, создавая идеальную текстуру и яркий вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста пекинская — 500 г;
- колбаса копченая — 250 г;
- яйца — 4 шт.;
- кукуруза консервированная — 300 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Нарезать пекинскую капусту тонкой соломкой. Копченую колбасу порезать небольшими брусочками. Яйца сварить вкрутую, остудить и нарезать кубиком.
Смешать в большой миске капусту, колбасу, яйца и консервированную кукурузу. Добавить майонез, соль и хорошо перемешать.
Выложить в салатник, украсить свежей зеленью.
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