Салат с пекинской капустой и колбасой — простой рецепт на каждый день

Салат с пекинской капустой и колбасой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из пекинской капусты и копченой колбасы — настоящая находка для тех, кто не любит долго стоять на кухне, но хочет вкусно накормить себя или гостей. Минимум ингредиентов, никаких сложных этапов — а результат вас приятно удивит. Хрустящая капуста, нежные яйца, сладкая кукуруза и ароматная колбаса прекрасно сочетаются под легкой майонезной заправкой, создавая идеальную текстуру и яркий вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста пекинская — 500 г;

колбаса копченая — 250 г;

яйца — 4 шт.;

кукуруза консервированная — 300 г;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Нарезать пекинскую капусту тонкой соломкой. Копченую колбасу порезать небольшими брусочками. Яйца сварить вкрутую, остудить и нарезать кубиком.

Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в большой миске капусту, колбасу, яйца и консервированную кукурузу. Добавить майонез, соль и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в салатник, украсить свежей зеленью.

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