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Не банальный салат из молодой капусты за 5 мин — сытно и вкусно

6 мая 2025 13:10
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат из молодой капусты с авокадо и сыром — рецепт за 5 минут
Сыр и молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат — идеальная идея для легкого обеда или ужина. Свежая молодая капуста, кремовый авокадо, ароматная зелень и рассыпчатый сыр создают идеальный баланс текстур и вкуса. Готовится всего за 5 минут и не требует сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молодая капуста — 300 г;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • сыр фета, адыгейский или брынза — 100 г;
  • семечки подсолнечника или тыквы — 1 ст. л.;
  • зелень (укроп, мята) — по вкусу;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой и переложить в глубокую миску. Добавить огурец, нарезанный соломкой, и авокадо, порезанное кубиками.

не банальний салат з молодої капусти за 5 хвилин
Огурец и авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать мяту и укроп, добавить к овощам. Туда же положить кубики сыра.

смачний не банальний салат з молодої капусти за 5 хвилин
Сыр и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать салат семечками, полить лимонным соком и оливковым маслом. Добавить соль по вкусу и хорошо перемешать.

корисний не банальний салат з молодої капусти за 5 хвилин
Овощной салат из овощей. Фото: smachnenke.com.ua

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