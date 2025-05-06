Салат из молодой капусты с авокадо и сыром — рецепт за 5 минут

Не банальный салат из молодой капусты за 5 мин — сытно и вкусно
Этот салат — идеальная идея для легкого обеда или ужина. Свежая молодая капуста, кремовый авокадо, ароматная зелень и рассыпчатый сыр создают идеальный баланс текстур и вкуса. Готовится всего за 5 минут и не требует сложных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 300 г;
- свежий огурец — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- сыр фета, адыгейский или брынза — 100 г;
- семечки подсолнечника или тыквы — 1 ст. л.;
- зелень (укроп, мята) — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать капусту тонкой соломкой и переложить в глубокую миску. Добавить огурец, нарезанный соломкой, и авокадо, порезанное кубиками.
Мелко нарезать мяту и укроп, добавить к овощам. Туда же положить кубики сыра.
Посыпать салат семечками, полить лимонным соком и оливковым маслом. Добавить соль по вкусу и хорошо перемешать.
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