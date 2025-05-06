Салат из молодой капусты с авокадо и сыром — рецепт за 5 минут

Сыр и молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальная идея для легкого обеда или ужина. Свежая молодая капуста, кремовый авокадо, ароматная зелень и рассыпчатый сыр создают идеальный баланс текстур и вкуса. Готовится всего за 5 минут и не требует сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молодая капуста — 300 г;

свежий огурец — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

сыр фета, адыгейский или брынза — 100 г;

семечки подсолнечника или тыквы — 1 ст. л.;

зелень (укроп, мята) — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой и переложить в глубокую миску. Добавить огурец, нарезанный соломкой, и авокадо, порезанное кубиками.

Огурец и авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать мяту и укроп, добавить к овощам. Туда же положить кубики сыра.

Сыр и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать салат семечками, полить лимонным соком и оливковым маслом. Добавить соль по вкусу и хорошо перемешать.

Овощной салат из овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один ингредиент основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой Львовской хозяйки.