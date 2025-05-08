Летнее Оливье со свежими овощами и колбасой — простой салат по семейному рецепту

Салат "летний Оливье" по семейному рецепту — легкий и хрустящий
Этот вариант классического Оливье идеально подходит для лета: свежие овощи, хрустящий редис, зеленый горошек и кусочки копченой колбасы создают гармоничный вкус. Салат получается легким, сочным и очень аппетитным — готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее. Идеальный выбор для семейного обеда или пикника.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свежий огурец — 1-2 шт.;
- редис — 200 г;
- вареные яйца — 4 шт.;
- зеленый горошек — 1 банка;
- копченая колбаса — 150 г;
- зеленый лук — по вкусу;
- майонез — для заправки;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать огурцы и редис тонкой соломкой, выложить в глубокую миску.
Добавить измельченные вареные яйца, консервированный горошек, нарезанную соломкой копченую колбасу и мелко нарезанный зеленый лук.
Приправить солью и перцем, заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать охлажденным.
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