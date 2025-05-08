Летнее Оливье со свежими овощами и колбасой — простой салат по семейному рецепту

Летнее Оливье. Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант классического Оливье идеально подходит для лета: свежие овощи, хрустящий редис, зеленый горошек и кусочки копченой колбасы создают гармоничный вкус. Салат получается легким, сочным и очень аппетитным — готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее. Идеальный выбор для семейного обеда или пикника.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свежий огурец — 1-2 шт.;

редис — 200 г;

вареные яйца — 4 шт.;

зеленый горошек — 1 банка;

копченая колбаса — 150 г;

зеленый лук — по вкусу;

майонез — для заправки;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурцы и редис тонкой соломкой, выложить в глубокую миску.

Колбаса и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченные вареные яйца, консервированный горошек, нарезанную соломкой копченую колбасу и мелко нарезанный зеленый лук.

Редис и огурец. Фото: smachnenke.com.ua

Приправить солью и перцем, заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать охлажденным.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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