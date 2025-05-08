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Салат "летний Оливье" по семейному рецепту — легкий и хрустящий

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Дата публикации 8 мая 2025 12:45
Летнее Оливье со свежими овощами и колбасой — простой салат по семейному рецепту
Летнее Оливье. Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант классического Оливье идеально подходит для лета: свежие овощи, хрустящий редис, зеленый горошек и кусочки копченой колбасы создают гармоничный вкус. Салат получается легким, сочным и очень аппетитным — готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее. Идеальный выбор для семейного обеда или пикника.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свежий огурец — 1-2 шт.;
  • редис — 200 г;
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • зеленый горошек — 1 банка;
  • копченая колбаса — 150 г;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • майонез — для заправки;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурцы и редис тонкой соломкой, выложить в глубокую миску.

Салат літній Олів'є за сімейним рецептом, який виходить легкий і хрумкий
Колбаса и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченные вареные яйца, консервированный горошек, нарезанную соломкой копченую колбасу и мелко нарезанный зеленый лук.

смачний салат літній Олів'є за сімейним рецептом
Редис и огурец. Фото: smachnenke.com.ua

Приправить солью и перцем, заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать охлажденным.

хремкий салат літній Олів'є за сімейним рецептом
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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