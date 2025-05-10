Салат со свеклой и соленым огурцом — бюджетный рецепт, который удивляет

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Свекла — наш украинский суперфуд, который в правильном сочетании с соленым огурцом и жареным луком дает салат со вкусом ресторанного уровня, но за копейки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла вареная — 3 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

огурец соленый — 2 шт.;

масло — для жарки;

сахар — щепотка;

чеснок — 2 зубца;

майонез — 1-2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистости. В конце добавить щепотку сахара для карамелизации.

Лук и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить натертую на крупной терке вареную свеклу (отжатую от сока), перемешать и прогреть на сковороде 2-3 минуты.

Огурцы и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Снять с огня, переложить в миску и дать остыть. Огурцы натереть, отжать сок и добавить к свекле.

Готовый салат готов. Фото: smachnenke.com.ua

Выдавить чеснок, добавить соль, перец и майонез. Перемешать — и можно подавать.

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