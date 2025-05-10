Салат со свеклой и соленым огурцом — бюджетный рецепт, который удивляет

Продукты копеечные, а вкус на миллион — салат со свеклой
Свекла — наш украинский суперфуд, который в правильном сочетании с соленым огурцом и жареным луком дает салат со вкусом ресторанного уровня, но за копейки.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла вареная — 3 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- огурец соленый — 2 шт.;
- масло — для жарки;
- сахар — щепотка;
- чеснок — 2 зубца;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистости. В конце добавить щепотку сахара для карамелизации.
Добавить натертую на крупной терке вареную свеклу (отжатую от сока), перемешать и прогреть на сковороде 2-3 минуты.
Снять с огня, переложить в миску и дать остыть. Огурцы натереть, отжать сок и добавить к свекле.
Выдавить чеснок, добавить соль, перец и майонез. Перемешать — и можно подавать.
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