Салат Андрій із печінкою, грибами та чері — страва на святковий стіл із простих продуктів

Королівський смак із простих продуктів — салат "Андрій"
Цей салат здивує вас глибиною смаку та святковим виглядом, хоча готується з простих і доступних інгредієнтів. Салат "Андрій" — ідеальний варіант для родинної вечері або святкового застілля, який поєднує ніжну печінку, ароматні гриби, свіжі овочі й ніжний сир.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- печінка варена (яловича або куряча) — 300 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- помідори чері — 6–8 шт.;
- печериці — 250 г;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- майонез — на смак;
- зелена цибуля — пучок;
- сіль, перець чорний мелений — на смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Подрібнити відварену печінку кубиком і викласти першим шаром на тарілку. Змастити майонезом.
Черрі нарізати часточками та викласти другим шаром. Додати трохи перцю. Яйця натерти на великій тертці, викласти наступним шаром і знову нанести майонезну сіточку.
Печериці нарізати й обсмажити із сіллю та перцем до золотистості. Дати охолонути, після чого викласти зверху на яйця. Додати ще трохи майонезу. Посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Плавлені сирки заздалегідь охолодити в морозилці, потім натерти та викласти останнім шаром. Завершити салат сіткою майонезу та прикрасити залишками зеленої цибулі. Перед подачею охолодити в холодильнику щонайменше 30 хвилин — так смаки краще поєднаються.
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