Салат Андрій із печінкою, грибами та чері — страва на святковий стіл із простих продуктів

Смачний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат здивує вас глибиною смаку та святковим виглядом, хоча готується з простих і доступних інгредієнтів. Салат "Андрій" — ідеальний варіант для родинної вечері або святкового застілля, який поєднує ніжну печінку, ароматні гриби, свіжі овочі й ніжний сир.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

печінка варена (яловича або куряча) — 300 г;

яйця варені — 3 шт.;

помідори чері — 6–8 шт.;

печериці — 250 г;

плавлені сирки — 2 шт.;

майонез — на смак;

зелена цибуля — пучок;

сіль, перець чорний мелений — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Подрібнити відварену печінку кубиком і викласти першим шаром на тарілку. Змастити майонезом.

Печінка та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Черрі нарізати часточками та викласти другим шаром. Додати трохи перцю. Яйця натерти на великій тертці, викласти наступним шаром і знову нанести майонезну сіточку.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Печериці нарізати й обсмажити із сіллю та перцем до золотистості. Дати охолонути, після чого викласти зверху на яйця. Додати ще трохи майонезу. Посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки заздалегідь охолодити в морозилці, потім натерти та викласти останнім шаром. Завершити салат сіткою майонезу та прикрасити залишками зеленої цибулі. Перед подачею охолодити в холодильнику щонайменше 30 хвилин — так смаки краще поєднаються.

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