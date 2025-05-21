Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Королівський смак із простих продуктів — салат "Андрій"

Королівський смак із простих продуктів — салат "Андрій"

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 12:00
Салат Андрій із печінкою, грибами та чері — страва на святковий стіл із простих продуктів
Смачний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат здивує вас глибиною смаку та святковим виглядом, хоча готується з простих і доступних інгредієнтів. Салат "Андрій" — ідеальний варіант для родинної вечері або святкового застілля, який поєднує ніжну печінку, ароматні гриби, свіжі овочі й ніжний сир.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печінка варена (яловича або куряча) — 300 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • помідори чері — 6–8 шт.;
  • печериці — 250 г;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • майонез — на смак;
  • зелена цибуля — пучок;
  • сіль, перець чорний мелений — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Подрібнити відварену печінку кубиком і викласти першим шаром на тарілку. Змастити майонезом.

королівський смак із простих продуктів, салат Андрій
Печінка та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Черрі нарізати часточками та викласти другим шаром. Додати трохи перцю. Яйця натерти на великій тертці, викласти наступним шаром і знову нанести майонезну сіточку.

салат Андрій із печінкою, грибами та чері
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Печериці нарізати й обсмажити із сіллю та перцем до золотистості. Дати охолонути, після чого викласти зверху на яйця. Додати ще трохи майонезу. Посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

простий рецепт салата із печінкою, грибами та чері
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки заздалегідь охолодити в морозилці, потім натерти та викласти останнім шаром. Завершити салат сіткою майонезу та прикрасити залишками зеленої цибулі. Перед подачею охолодити в холодильнику щонайменше 30 хвилин — так смаки краще поєднаються.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно лише 4 інгредієнти

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці. 

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині

яйця печінка салат рецепт закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /