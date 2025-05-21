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Королевский вкус из простых продуктов — салат "Андрей"

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Дата публикации 21 мая 2025 12:00
Салат Андрей с печенью, грибами и черри — блюдо на праздничный стол из простых продуктов
Вкусный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат удивит вас глубиной вкуса и праздничным видом, хотя готовится из простых и доступных ингредиентов. Салат "Андрей" — идеальный вариант для семейного ужина или праздничного застолья, который сочетает нежную печень, ароматные грибы, свежие овощи и нежный сыр.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • печень вареная (говяжья или куриная) — 300 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • помидоры черри — 6-8 шт.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • зеленый лук — пучок;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Измельчить отваренную печень кубиком и выложить первым слоем на тарелку. Смазать майонезом.

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Печень и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Черри нарезать дольками и выложить вторым слоем. Добавить немного перца. Яйца натереть на крупной терке, выложить следующим слоем и снова нанести майонезную сеточку.

салат Андрій із печінкою, грибами та чері
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Шампиньоны нарезать и обжарить с солью и перцем до золотистости. Дать остыть, после чего выложить сверху на яйца. Добавить еще немного майонеза. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

простий рецепт салата із печінкою, грибами та чері
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки заранее охладить в морозилке, затем натереть и выложить последним слоем. Завершить салат сеткой майонеза и украсить остатками зеленого лука. Перед подачей охладить в холодильнике не менее 30 минут — так вкусы лучше сочетаются.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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