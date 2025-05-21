Салат Андрей с печенью, грибами и черри — блюдо на праздничный стол из простых продуктов

Вкусный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат удивит вас глубиной вкуса и праздничным видом, хотя готовится из простых и доступных ингредиентов. Салат "Андрей" — идеальный вариант для семейного ужина или праздничного застолья, который сочетает нежную печень, ароматные грибы, свежие овощи и нежный сыр.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

печень вареная (говяжья или куриная) — 300 г;

яйца вареные — 3 шт.;

помидоры черри — 6-8 шт.;

шампиньоны — 250 г;

плавленые сырки — 2 шт.;

майонез — по вкусу;

зеленый лук — пучок;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Измельчить отваренную печень кубиком и выложить первым слоем на тарелку. Смазать майонезом.

Печень и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Черри нарезать дольками и выложить вторым слоем. Добавить немного перца. Яйца натереть на крупной терке, выложить следующим слоем и снова нанести майонезную сеточку.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Шампиньоны нарезать и обжарить с солью и перцем до золотистости. Дать остыть, после чего выложить сверху на яйца. Добавить еще немного майонеза. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки заранее охладить в морозилке, затем натереть и выложить последним слоем. Завершить салат сеткой майонеза и украсить остатками зеленого лука. Перед подачей охладить в холодильнике не менее 30 минут — так вкусы лучше сочетаются.

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