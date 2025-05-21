Салат Андрей с печенью, грибами и черри — блюдо на праздничный стол из простых продуктов

Королевский вкус из простых продуктов — салат "Андрей"
Этот салат удивит вас глубиной вкуса и праздничным видом, хотя готовится из простых и доступных ингредиентов. Салат "Андрей" — идеальный вариант для семейного ужина или праздничного застолья, который сочетает нежную печень, ароматные грибы, свежие овощи и нежный сыр.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- печень вареная (говяжья или куриная) — 300 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- помидоры черри — 6-8 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- майонез — по вкусу;
- зеленый лук — пучок;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Измельчить отваренную печень кубиком и выложить первым слоем на тарелку. Смазать майонезом.
Черри нарезать дольками и выложить вторым слоем. Добавить немного перца. Яйца натереть на крупной терке, выложить следующим слоем и снова нанести майонезную сеточку.
Шампиньоны нарезать и обжарить с солью и перцем до золотистости. Дать остыть, после чего выложить сверху на яйца. Добавить еще немного майонеза. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
Плавленые сырки заранее охладить в морозилке, затем натереть и выложить последним слоем. Завершить салат сеткой майонеза и украсить остатками зеленого лука. Перед подачей охладить в холодильнике не менее 30 минут — так вкусы лучше сочетаются.
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