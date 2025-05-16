Салат з огірків зі сметаною та часником — смачна класика літа, яка не набридає

Салат з огірків зі смачною заправкою, який не набридає
Цей салат із хрустких огірків у сметанно-часниковій заправці — ідеальна страва для літа. Він готується за лічені хвилини, має свіжий смак і чудово поєднується з будь-якими стравами. Завдяки ніжній текстурі, пряній зелені й ароматному соусу він не набридає навіть при щоденному приготуванні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- огірки — 1,3 кг (приблизно 6 великих);
- сметана — 150 г;
- часник — 5 зуб.;
- сіль — на смак;
- кріп — пучок.
Спосіб приготування
Огірки ретельно вимити, за бажанням очистити від шкірки. Нарізати кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Перекласти у велику миску або каструлю.
Кріп дрібно нарізати та висипати до огірків. У сметану додати пропущений через прес часник, перемішати до однорідності. Полити салат сметанним соусом, посолити до свого смаку.
Закрити місткість кришкою або накрити тарілкою та добре потрясти, щоб заправка рівномірно розподілилася.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів
Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти.
Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці.
Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт.
Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів.
Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині.
Читайте Новини.LIVE!