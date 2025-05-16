Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Салат з огірків зі смачною заправкою, який не набридає

Салат з огірків зі смачною заправкою, який не набридає

Ua en ru
Дата публікації: 16 травня 2025 12:00
Салат з огірків зі сметаною та часником — смачна класика літа, яка не набридає
Салат з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із хрустких огірків у сметанно-часниковій заправці — ідеальна страва для літа. Він готується за лічені хвилини, має свіжий смак і чудово поєднується з будь-якими стравами. Завдяки ніжній текстурі, пряній зелені й ароматному соусу він не набридає навіть при щоденному приготуванні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1,3 кг (приблизно 6 великих);
  • сметана — 150 г;
  • часник — 5 зуб.;
  • сіль — на смак;
  • кріп — пучок.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити, за бажанням очистити від шкірки. Нарізати кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Перекласти у велику миску або каструлю.

рецепт салата з огірків
Огірки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Кріп дрібно нарізати та висипати до огірків. У сметану додати пропущений через прес часник, перемішати до однорідності. Полити салат сметанним соусом, посолити до свого смаку.

рецепт смачного салата з огірків
Салат з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Закрити місткість кришкою або накрити тарілкою та добре потрясти, щоб заправка рівномірно розподілилася.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці. 

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині

зелень салат часник рецепт огірки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /