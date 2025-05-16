Салат з огірків зі сметаною та часником — смачна класика літа, яка не набридає

Салат з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із хрустких огірків у сметанно-часниковій заправці — ідеальна страва для літа. Він готується за лічені хвилини, має свіжий смак і чудово поєднується з будь-якими стравами. Завдяки ніжній текстурі, пряній зелені й ароматному соусу він не набридає навіть при щоденному приготуванні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки — 1,3 кг (приблизно 6 великих);

сметана — 150 г;

часник — 5 зуб.;

сіль — на смак;

кріп — пучок.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити, за бажанням очистити від шкірки. Нарізати кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Перекласти у велику миску або каструлю.

Огірки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Кріп дрібно нарізати та висипати до огірків. У сметану додати пропущений через прес часник, перемішати до однорідності. Полити салат сметанним соусом, посолити до свого смаку.

Салат з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Закрити місткість кришкою або накрити тарілкою та добре потрясти, щоб заправка рівномірно розподілилася.

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