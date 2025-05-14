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Новий салат "Київський" — готується 10 хв., а смачніший за Олів’є

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Дата публікації: 14 травня 2025 12:00
Салат Київський із копченою куркою, овочами та сиром — готується 10 хвилин, а смак кращий за Олів’є
Салат "Київський". Фото: gospodynka.com.ua

Цей яскравий і соковитий салат із копченою куркою готується всього за 10 хвилин, але має святковий смак, який легко перевершить класичний Олів’є.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • копчене куряче філе або стегно — 200 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • перець болгарський солодкий — 1 шт.;
  • яйця варені — 3-4 шт.;
  • кукурудза консервована — 100 г;
  • цибуля зелена — на смак;
  • сир твердий — 150 г;
  • майонез — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати огірок і болгарський перець тонкою соломкою.

смачний рецепт салата
Нарізані яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнити копчену курку такими самими шматочками.

простий смачний рецепт салата
Копчена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця також нарізати соломкою. Додати консервовану кукурудзу. Натерти твердий сир на великій тертці. Дрібно нашаткувати зелену цибулю.

смачний рецепт салата з копченою курткою
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

З'єднати всі інгредієнти в салатниці, заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати одразу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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