Салат Київський із копченою куркою, овочами та сиром — готується 10 хвилин, а смак кращий за Олів’є

Салат "Київський". Фото: gospodynka.com.ua

Цей яскравий і соковитий салат із копченою куркою готується всього за 10 хвилин, але має святковий смак, який легко перевершить класичний Олів’є.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

копчене куряче філе або стегно — 200 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

перець болгарський солодкий — 1 шт.;

яйця варені — 3-4 шт.;

кукурудза консервована — 100 г;

цибуля зелена — на смак;

сир твердий — 150 г;

майонез — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати огірок і болгарський перець тонкою соломкою.

Нарізані яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнити копчену курку такими самими шматочками.

Копчена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця також нарізати соломкою. Додати консервовану кукурудзу. Натерти твердий сир на великій тертці. Дрібно нашаткувати зелену цибулю.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

З'єднати всі інгредієнти в салатниці, заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати одразу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти.

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці.

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт.

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів.

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині.