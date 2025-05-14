Салат Київський із копченою куркою, овочами та сиром — готується 10 хвилин, а смак кращий за Олів’є

Новий салат "Київський" — готується 10 хв., а смачніший за Олів’є
Цей яскравий і соковитий салат із копченою куркою готується всього за 10 хвилин, але має святковий смак, який легко перевершить класичний Олів’є.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- копчене куряче філе або стегно — 200 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- перець болгарський солодкий — 1 шт.;
- яйця варені — 3-4 шт.;
- кукурудза консервована — 100 г;
- цибуля зелена — на смак;
- сир твердий — 150 г;
- майонез — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати огірок і болгарський перець тонкою соломкою.
Подрібнити копчену курку такими самими шматочками.
Варені яйця також нарізати соломкою. Додати консервовану кукурудзу. Натерти твердий сир на великій тертці. Дрібно нашаткувати зелену цибулю.
З'єднати всі інгредієнти в салатниці, заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати одразу.
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