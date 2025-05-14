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Новый салат "Киевский" — готовится 10 мин., а вкуснее Оливье

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Дата публикации 14 мая 2025 12:00
Салат Киевский с копченой курицей, овощами и сыром — готовится 10 минут, а вкус лучше Оливье
Салат "Киевский". Фото: gospodynka.com.ua

Этот яркий и сочный салат с копченой курицей готовится всего за 10 минут, но имеет праздничный вкус, который легко превзойдет классический Оливье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • копченое куриное филе или бедро — 200 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • перец болгарский сладкий — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • кукуруза консервированная — 100 г;
  • лук зеленый — по вкусу;
  • сыр твердый — 150 г;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурец и болгарский перец тонкой соломкой.

смачний рецепт салата
Нарезанные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить копченую курицу такими же кусочками.

простий смачний рецепт салата
Копченая курица. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца также нарезать соломкой. Добавить консервированную кукурузу, натереть твердый сыр на крупной терке. Мелко нашинковать зеленый лук.

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Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать сразу же.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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