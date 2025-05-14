Салат Киевский с копченой курицей, овощами и сыром — готовится 10 минут, а вкус лучше Оливье

Салат "Киевский". Фото: gospodynka.com.ua

Этот яркий и сочный салат с копченой курицей готовится всего за 10 минут, но имеет праздничный вкус, который легко превзойдет классический Оливье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

копченое куриное филе или бедро — 200 г;

огурец свежий — 1 шт.;

перец болгарский сладкий — 1 шт.;

яйца вареные — 3-4 шт.;

кукуруза консервированная — 100 г;

лук зеленый — по вкусу;

сыр твердый — 150 г;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурец и болгарский перец тонкой соломкой.

Нарезанные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить копченую курицу такими же кусочками.

Копченая курица. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца также нарезать соломкой. Добавить консервированную кукурузу, натереть твердый сыр на крупной терке. Мелко нашинковать зеленый лук.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать сразу же.

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