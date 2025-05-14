Салат Киевский с копченой курицей, овощами и сыром — готовится 10 минут, а вкус лучше Оливье

Новый салат "Киевский" — готовится 10 мин., а вкуснее Оливье
Этот яркий и сочный салат с копченой курицей готовится всего за 10 минут, но имеет праздничный вкус, который легко превзойдет классический Оливье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- копченое куриное филе или бедро — 200 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- перец болгарский сладкий — 1 шт.;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- кукуруза консервированная — 100 г;
- лук зеленый — по вкусу;
- сыр твердый — 150 г;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать огурец и болгарский перец тонкой соломкой.
Измельчить копченую курицу такими же кусочками.
Вареные яйца также нарезать соломкой. Добавить консервированную кукурузу, натереть твердый сыр на крупной терке. Мелко нашинковать зеленый лук.
Соединить все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать сразу же.
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