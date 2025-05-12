Салат як шаурма з двома соусами, куркою та лавашем — новий хіт для вечері

Рецепт салата "Шаурма" — легендарний хіт сезону
Цей салат має усе, за що ми любимо шаурму: пікантне м’ясо, свіжі овочі, два насичені соуси й ароматний лаваш. Він ідеально підійде для сімейної вечері або вечірки з друзями. Приготування нескладне, а результат точно здивує навіть тих, хто не фанат фастфуду. Обов’язково подавайте з теплим хрустким лавашем.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться (для білого соусу):
- майонез — 200 г;
- кефір — 25 г;
- часник — 2 зуб.;
- кріп — 10 г;
- цукор — на смак;
- мелений червоний перець — на смак.
Для червоного соусу:
- томатна паста — 190 г;
- перець болгарський — 50 г;
- часник — 2 зуб. (7 г);
- аджика — 5 г (½ ч. л.);
- сіль — 7 г;
- цукор — 25 г;
- окріп — 175 г.
Для м’яса:
- курячі стегна — 1 кг;
- сіль — 10 г;
- цукор — 10 г;
- коріандр, паприка, чорний перець, зіра — на смак;
- сік половини лимона;
- олія — для маринування і смаження.
Овочі та доповнення:
- капуста — на смак;
- цибуля червона — 1 шт.;
- морква по-корейськи — на смак;
- помідори — 3 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- лаваш — кілька шматків, нарізати та підсушити.
Спосіб приготування
Замаринувати курячі стегна з усіма спеціями, сіллю, цукром, лимонним соком і олією. Залишити щонайменше на 30 хвилин, краще — на 3–4 години.
Приготувати білий соус, подрібнивши всі інгредієнти блендером до однорідності. Аналогічно приготувати червоний соус.
Шинкувати капусту, додати сіль, дрібку цукру, перем’яти руками до м’якості. Нарізати огірки соломкою, помідори півкільцями, цибулю — тонкими півкільцями. Обсмажити курку до готовності, нарізати шматочками.
У великій мисці з’єднати овочі, курку, додати білий соус і перемішати. Безпосередньо перед подачею додати шматочки підсушеного лаваша і трохи червоного соусу.
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