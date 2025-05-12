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Рецепт салата "Шаурма" — легендарний хіт сезону

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Дата публікації: 12 травня 2025 12:00
Салат як шаурма з двома соусами, куркою та лавашем — новий хіт для вечері
Салат "Шаурма". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат має усе, за що ми любимо шаурму: пікантне м’ясо, свіжі овочі, два насичені соуси й ароматний лаваш. Він ідеально підійде для сімейної вечері або вечірки з друзями. Приготування нескладне, а результат точно здивує навіть тих, хто не фанат фастфуду. Обов’язково подавайте з теплим хрустким лавашем.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться (для білого соусу):

  • майонез — 200 г;
  • кефір — 25 г;
  • часник — 2 зуб.;
  • кріп — 10 г;
  • цукор — на смак;
  • мелений червоний перець — на смак.

Для червоного соусу:

  • томатна паста — 190 г;
  • перець болгарський — 50 г;
  • часник — 2 зуб. (7 г);
  • аджика — 5 г (½ ч. л.);
  • сіль — 7 г;
  • цукор — 25 г;
  • окріп — 175 г.

Для м’яса:

  • курячі стегна — 1 кг;
  • сіль — 10 г;
  • цукор — 10 г;
  • коріандр, паприка, чорний перець, зіра — на смак;
  • сік половини лимона;
  • олія — для маринування і смаження.

Овочі та доповнення:

  • капуста — на смак;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • морква по-корейськи — на смак;
  • помідори — 3 шт.;
  • огірки — 2 шт.;
  • лаваш — кілька шматків, нарізати та підсушити.

Спосіб приготування

Замаринувати курячі стегна з усіма спеціями, сіллю, цукром, лимонним соком і олією. Залишити щонайменше на 30 хвилин, краще — на 3–4 години.

рецепт салата Шаурма, легендарний хіт сезону
Спеції та курка. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати білий соус, подрібнивши всі інгредієнти блендером до однорідності. Аналогічно приготувати червоний соус.

простий рецепт салата Шаурма, легендарний хіт сезону
Овочі для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Шинкувати капусту, додати сіль, дрібку цукру, перем’яти руками до м’якості. Нарізати огірки соломкою, помідори півкільцями, цибулю — тонкими півкільцями. Обсмажити курку до готовності, нарізати шматочками.

смачний рецепт салата Шаурма, легендарний хіт сезону
Овочі та соус. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці з’єднати овочі, курку, додати білий соус і перемішати. Безпосередньо перед подачею додати шматочки підсушеного лаваша і трохи червоного соусу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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