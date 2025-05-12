Салат як шаурма з двома соусами, куркою та лавашем — новий хіт для вечері

Салат "Шаурма". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат має усе, за що ми любимо шаурму: пікантне м’ясо, свіжі овочі, два насичені соуси й ароматний лаваш. Він ідеально підійде для сімейної вечері або вечірки з друзями. Приготування нескладне, а результат точно здивує навіть тих, хто не фанат фастфуду. Обов’язково подавайте з теплим хрустким лавашем.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться (для білого соусу):

майонез — 200 г;

кефір — 25 г;

часник — 2 зуб.;

кріп — 10 г;

цукор — на смак;

мелений червоний перець — на смак.

Для червоного соусу:

томатна паста — 190 г;

перець болгарський — 50 г;

часник — 2 зуб. (7 г);

аджика — 5 г (½ ч. л.);

сіль — 7 г;

цукор — 25 г;

окріп — 175 г.

Для м’яса:

курячі стегна — 1 кг;

сіль — 10 г;

цукор — 10 г;

коріандр, паприка, чорний перець, зіра — на смак;

сік половини лимона;

олія — для маринування і смаження.

Овочі та доповнення:

капуста — на смак;

цибуля червона — 1 шт.;

морква по-корейськи — на смак;

помідори — 3 шт.;

огірки — 2 шт.;

лаваш — кілька шматків, нарізати та підсушити.

Спосіб приготування

Замаринувати курячі стегна з усіма спеціями, сіллю, цукром, лимонним соком і олією. Залишити щонайменше на 30 хвилин, краще — на 3–4 години.

Спеції та курка. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати білий соус, подрібнивши всі інгредієнти блендером до однорідності. Аналогічно приготувати червоний соус.

Овочі для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Шинкувати капусту, додати сіль, дрібку цукру, перем’яти руками до м’якості. Нарізати огірки соломкою, помідори півкільцями, цибулю — тонкими півкільцями. Обсмажити курку до готовності, нарізати шматочками.

Овочі та соус. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці з’єднати овочі, курку, додати білий соус і перемішати. Безпосередньо перед подачею додати шматочки підсушеного лаваша і трохи червоного соусу.

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