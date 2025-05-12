Салат как шаурма с двумя соусами, курицей и лавашем — новый хит для ужина

Рецепт салата "Шаурма" — легендарный хит сезона
В этом салате есть все, за что мы любим шаурму: пикантное мясо, свежие овощи, два насыщенных соуса и ароматный лаваш. Он идеально подойдет для семейного ужина или вечеринки с друзьями. Приготовление несложное, а результат точно удивит даже тех, кто не фанат фастфуда. Обязательно подавайте с теплым хрустящим лавашем.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится (для белого соуса):
- майонез — 200 г;
- кефир — 25 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — 10 г;
- сахар — по вкусу;
- молотый красный перец — по вкусу.
Для красного соуса:
- томатная паста — 190 г;
- перец болгарский — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика (7 г);
- аджика — 5 г (½ ч. л.);
- соль — 7 г;
- сахар — 25 г;
- кипяток — 175 г.
Для мяса:
- куриные бедра — 1 кг;
- соль — 10 г;
- сахар — 10 г;
- кориандр, паприка, черный перец, зира — по вкусу;
- сок половины лимона;
- масло — для маринования и жарки.
Овощи и дополнения:
- капуста — по вкусу;
- лук красный — 1 шт.;
- морковь по-корейски — по вкусу;
- помидоры — 3 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- лаваш — несколько кусков, нарезать и подсушить.
Способ приготовления
Замариновать куриные бедра со всеми специями, солью, сахаром, лимонным соком и маслом. Оставить минимум на 30 минут, лучше — на 3-4 часа.
Приготовить белый соус, измельчив все ингредиенты блендером до однородности. Аналогично приготовить красный соус.
Шинковать капусту, добавить соль, щепотку сахара, перемять руками до мягкости. Нарезать огурцы соломкой, помидоры полукольцами, лук — тонкими полукольцами. Обжарить курицу до готовности, нарезать кусочками.
В большой миске соединить овощи, курицу, добавить белый соус и перемешать. Непосредственно перед подачей добавить кусочки подсушенного лаваша и немного красного соуса.
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