Салат как шаурма с двумя соусами, курицей и лавашем — новый хит для ужина

Салат "Шаурма". Фото: smachnenke.com.ua

В этом салате есть все, за что мы любим шаурму: пикантное мясо, свежие овощи, два насыщенных соуса и ароматный лаваш. Он идеально подойдет для семейного ужина или вечеринки с друзьями. Приготовление несложное, а результат точно удивит даже тех, кто не фанат фастфуда. Обязательно подавайте с теплым хрустящим лавашем.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (для белого соуса):

майонез — 200 г;

кефир — 25 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 10 г;

сахар — по вкусу;

молотый красный перец — по вкусу.

Для красного соуса:

томатная паста — 190 г;

перец болгарский — 50 г;

чеснок — 2 зубчика (7 г);

аджика — 5 г (½ ч. л.);

соль — 7 г;

сахар — 25 г;

кипяток — 175 г.

Для мяса:

куриные бедра — 1 кг;

соль — 10 г;

сахар — 10 г;

кориандр, паприка, черный перец, зира — по вкусу;

сок половины лимона;

масло — для маринования и жарки.

Овощи и дополнения:

капуста — по вкусу;

лук красный — 1 шт.;

морковь по-корейски — по вкусу;

помидоры — 3 шт.;

огурцы — 2 шт.;

лаваш — несколько кусков, нарезать и подсушить.

Способ приготовления

Замариновать куриные бедра со всеми специями, солью, сахаром, лимонным соком и маслом. Оставить минимум на 30 минут, лучше — на 3-4 часа.

Специи и курица. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить белый соус, измельчив все ингредиенты блендером до однородности. Аналогично приготовить красный соус.

Овощи для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Шинковать капусту, добавить соль, щепотку сахара, перемять руками до мягкости. Нарезать огурцы соломкой, помидоры полукольцами, лук — тонкими полукольцами. Обжарить курицу до готовности, нарезать кусочками.

Овощи и соус. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске соединить овощи, курицу, добавить белый соус и перемешать. Непосредственно перед подачей добавить кусочки подсушенного лаваша и немного красного соуса.

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