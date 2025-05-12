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Рецепт салата "Шаурма" — легендарный хит сезона

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Дата публикации 12 мая 2025 12:00
Салат как шаурма с двумя соусами, курицей и лавашем — новый хит для ужина
Салат "Шаурма". Фото: smachnenke.com.ua

В этом салате есть все, за что мы любим шаурму: пикантное мясо, свежие овощи, два насыщенных соуса и ароматный лаваш. Он идеально подойдет для семейного ужина или вечеринки с друзьями. Приготовление несложное, а результат точно удивит даже тех, кто не фанат фастфуда. Обязательно подавайте с теплым хрустящим лавашем.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (для белого соуса):

  • майонез — 200 г;
  • кефир — 25 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 10 г;
  • сахар — по вкусу;
  • молотый красный перец — по вкусу.

Для красного соуса:

  • томатная паста — 190 г;
  • перец болгарский — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика (7 г);
  • аджика — 5 г (½ ч. л.);
  • соль — 7 г;
  • сахар — 25 г;
  • кипяток — 175 г.

Для мяса:

  • куриные бедра — 1 кг;
  • соль — 10 г;
  • сахар — 10 г;
  • кориандр, паприка, черный перец, зира — по вкусу;
  • сок половины лимона;
  • масло — для маринования и жарки.

Овощи и дополнения:

  • капуста — по вкусу;
  • лук красный — 1 шт.;
  • морковь по-корейски — по вкусу;
  • помидоры — 3 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • лаваш — несколько кусков, нарезать и подсушить.

Способ приготовления

Замариновать куриные бедра со всеми специями, солью, сахаром, лимонным соком и маслом. Оставить минимум на 30 минут, лучше — на 3-4 часа.

рецепт салата Шаурма, легендарний хіт сезону
Специи и курица. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить белый соус, измельчив все ингредиенты блендером до однородности. Аналогично приготовить красный соус.

простий рецепт салата Шаурма, легендарний хіт сезону
Овощи для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Шинковать капусту, добавить соль, щепотку сахара, перемять руками до мягкости. Нарезать огурцы соломкой, помидоры полукольцами, лук — тонкими полукольцами. Обжарить курицу до готовности, нарезать кусочками.

смачний рецепт салата Шаурма, легендарний хіт сезону
Овощи и соус. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске соединить овощи, курицу, добавить белый соус и перемешать. Непосредственно перед подачей добавить кусочки подсушенного лаваша и немного красного соуса.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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