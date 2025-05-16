Салат из огурцов со сметаной и чесноком — вкусная классика лета, которая не надоедает

Салат из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из хрустящих огурцов в сметанно-чесночной заправке — идеальное блюдо для лета. Он готовится за считанные минуты, имеет свежий вкус и прекрасно сочетается с любыми блюдами. Благодаря нежной текстуре, пряной зелени и ароматному соусу он не надоедает даже при ежедневном приготовлении.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

огурцы — 1,3 кг (примерно 6 крупных);

сметана — 150 г;

чеснок — 5 зуб.;

соль — по вкусу;

укроп — пучок.

Способ приготовления

Огурцы тщательно вымыть, по желанию очистить от кожуры. Нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. Переложить в большую миску или кастрюлю.

Огурцы и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Укроп мелко нарезать и высыпать к огурцам. В сметану добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать до однородности. Полить салат сметанным соусом, посолить по своему вкусу.

Салат из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Закрыть емкость крышкой или накрыть тарелкой и хорошо потрясти, чтобы заправка равномерно распределилась.

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