Салат из огурцов со сметаной и чесноком — вкусная классика лета, которая не надоедает

Салат из огурцов с вкусной заправкой, который не надоедает
Этот салат из хрустящих огурцов в сметанно-чесночной заправке — идеальное блюдо для лета. Он готовится за считанные минуты, имеет свежий вкус и прекрасно сочетается с любыми блюдами. Благодаря нежной текстуре, пряной зелени и ароматному соусу он не надоедает даже при ежедневном приготовлении.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурцы — 1,3 кг (примерно 6 крупных);
- сметана — 150 г;
- чеснок — 5 зуб.;
- соль — по вкусу;
- укроп — пучок.
Способ приготовления
Огурцы тщательно вымыть, по желанию очистить от кожуры. Нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. Переложить в большую миску или кастрюлю.
Укроп мелко нарезать и высыпать к огурцам. В сметану добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать до однородности. Полить салат сметанным соусом, посолить по своему вкусу.
Закрыть емкость крышкой или накрыть тарелкой и хорошо потрясти, чтобы заправка равномерно распределилась.
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