ТКГ домовилася про припинення вогню на Донбасі

Усі сторони Тристоронньої контактної групи з Донбасу домовилися повернутись до повноцінного дотримання режиму припинення вогню в регіоні.

Про це 22 грудня повідомили голова офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Facebook, Офіс президента, а також Міністерство оборони України.

Читайте також: У такому жахливому стані, що РФ не може показати їх Червоному Хресту: Зеленський - про полонених українців.

Припинення вогню на Донбасі

Андрій Єрмак повідомив, що багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди.

"Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - написав Єрмак.

Він зауважив, що це крок до деескалації на сході. "Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян", - додав голова ОП.

Підтвердження Офісу президента

За інформацією Офісу президента, під час засідання ТКГ 22 грудня було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі.

"Сьогодні відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу засвідчити стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу. На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ", - наголошують в ОП.

Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін зазначив, що українська сторона повністю готова до забезпечення режиму припинення вогню.

"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", - розповів Костін.

Спільна заява Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ

За повідомлення джерела, Міноборони та Збройні Сили України вітають досягнуте врамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

"Принагідно ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Більше про перемовини в рамках ТКГ: