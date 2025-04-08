Повернення на військовий облік особи з інвалідністю - коли це можливо

Співробітники ТЦК з документами щодо військового обліку. Фото: Вінницький ТЦК

Під час дії воєнного стану на військовий облік можуть повернути навіть громадян з інвалідністю. У такому випадку громадянину варто подати запит до ТЦК щодо причин повернення на облік.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Повернення на військовий облік — причини

Під час воєнного стану на військовий облік повернули частину громадян, які раніше були виключені з обліку за станом здоров’я.

"Призначення групи інвалідності у період воєнного стану далеко не завжди є підставою для виключення з обліку. Можливо тому й повернули на облік", — пояснив такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що взагалі-то це не зовсім коректно: "В таких випадках мусила б діяти ст. 58 Конституції України — незворотність дії закону у часі".

Що робити громадянину, якого повернули на облік і оголосили у розшук

Інший юрист, В’ячеслав Кирда, коментуючи оголошення такого громадянина у розшук, пояснив, що йому потрібно робити.

"Тут потрібно подавати запити і до поліції, і до ТЦК та СП, уточнювати на підставі чого Вас оголосили в розшук", — зазначив Кирда.

Адвокат додав, що ситуація є неоднозначною і складною: "ТЦК може затягувати відповіді на питання або взагалі їх не надавати".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити виключеному з військового обліку громадянину, якщо його таки повернули на облік.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може виїхати за кордон виключений з обліку громадянин, якого повернули на військовий облік.