Повернення на військовий облік - виїзд за кордон незаконно поверненого за облік

Внесення даних працівником ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Якщо невійськовозобовʼязаного громадянина повернули на військовий облік, це може бути помилкою ТЦК. У такій ситуації громадянину треба подати заяву до ТЦК, протягом пʼяти днів інформацію буде виправлено.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повернули на військовий облік

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що раніше був виключений з військового обліку і виїхав на проживання за межі України.

Повернувшись на батьківщину, він дізнався, що був відновлений на військову обліку — і поцікавився, чому так сталося і чи зможе він знову виїхати з України.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як невійськовозобовʼязаний громадянин опинився знову на військовому обліку.

Помилка ТЦК та інструкція для громадянина

"Скорше за все, проблема полягає у тому, що ТЦК не вніс дані про Ваше виключення до Єдиного реєстру", — підкреслив юрист, наголосивши, що проблеми з боку самого громадянина тут немає.

"Вам необхідно направити до ТЦК заяву про внесення коректних даних до реєстру та прикласти до останньої копію Вашого військового квитка із відміткою про виключення з обліку", — порадив громадянину Айвазян.

Він наголосив, що зміни у реєстр "Оберіг" мають бути внесені протягом пʼяти днів з моменту подачі заяви.

І після цього громадянин знову зможе спокійно перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи існують законні підстави для повернення виключеного громадянина на військовий облік.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати у ТЦК довідку про зняття з військового обліку.