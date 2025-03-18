Возвращение на воинский учет - выезд за границу незаконно возвращенного за учет

Внесение данных работником ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Если невоеннообязанного гражданина вернули на восинский учет, это может быть ошибкой ТЦК. В такой ситуации гражданину надо подать заявление в ТЦК, в течение пяти дней информация будет исправлена.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Вернули на воинский учет

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что ранее был исключен с воинского учета и выехал на проживание за пределы Украины.

Вернувшись на родину, он узнал, что был восстановлен на воинском учете — и поинтересовался, почему так произошло и сможет ли он снова выехать из Украины.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как невоеннообязанный гражданин оказался снова на воинском учете.

Ошибка ТЦК и инструкция для гражданина

"Скорее всего, проблема заключается в том, что ТЦК не внес данные о Вашем исключении в Единый реестр", — подчеркнул юрист, отметив, что проблемы со стороны самого гражданина здесь нет.

"Вам необходимо направить в ТЦК заявление о внесении корректных данных в реестр и приложить к последней копию Вашего военного билета с отметкой об исключении с учета", — посоветовал гражданину Айвазян.

Он отметил, что изменения в реестр "Оберіг" должны быть внесены в течение пяти дней с момента подачи заявления.

И после этого гражданин снова сможет спокойно пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения.

Напомним, мы ранее писали о том, существуют ли законные основания для возвращения исключенного гражданина на воинский учет.

Добавим, мы сообщали о том, как получить в ТЦК справку о снятии с воинского учета.