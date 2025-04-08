Возвращение на воинский учет лица с инвалидностью - когда это возможно

Может ли ТЦК вернуть на учет лицо с инвалидностью
Во время действия военного положения на воинский учет могут вернуть даже граждан с инвалидностью. В таком случае гражданину следует подать запрос в ТЦК о причинах возвращения на учет.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Возвращение на воинский учет — причины
Во время военного положения на воинский учет вернули часть граждан, которые ранее были исключены из учета по состоянию здоровья.
"Назначение группы инвалидности в период военного положения далеко не всегда является основанием для исключения с учета. Возможно поэтому и вернули на учет", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Он добавил, что вообще-то это не совсем корректно: "В таких случаях должна была бы действовать ст. 58 Конституции Украины — необратимость действия закона во времени".
Что делать гражданину, которого вернули на учет и объявили в розыск
Другой юрист, Вячеслав Кирда, комментируя объявление такого гражданина в розыск, объяснил, что ему нужно делать.
"Здесь нужно подавать запросы и в полицию, и в ТЦК и СП, уточнять на основании чего Вас объявили в розыск", — отметил Кирда.
Адвокат добавил, что ситуация является неоднозначной и сложной: "ТЦК может затягивать ответы на вопросы или вообще их не предоставлять".
Напомним, мы ранее писали о том, что делать исключенному с воинского учета гражданину, если его таки вернули на учет.
Добавим, мы сообщали о том, может ли выехать за границу исключенный с учета гражданин, которого вернули на воинский учет.
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