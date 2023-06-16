Бронювання військовозобов'язаних — в уряді готують зміни законодавства

Український військовослужбовець. Фото: tck.pl.ua

У Міністерстві економіки пропонують внести зміни до законодавства, які б дозволили фізичним особам-підприємцям (ФОП) та спеціаліста, які працюють на підставі гіг-контрактів, отримати можливість для бронювання від мобілізації. У відомстві уже працюють над цим питанням.

Про це повідомив директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко в рамках IT Ukraine Legal Conference.

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Чому важливі зміни щодо бронювання від мобілізації

Сметанко зазначив, що ІТ-галузь є важливою для України. При цьому, як зауважив чиновник, ФОП — це основна форма працевлаштування в галузі ІТ.

"Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи. У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону", — пояснив він.

Посадовець додав, що у 2022 році компанії теж намагалися бронювати айтівців, але їхні заявки не підтверджували через недостатнє обґрунтування. Зараз в Україні діє чіткіша процедура щодо бронювання, а підприємству достатньо відповідати трьом критеріям, щоби вважатися критично важливим для функціонування економіки країни.

Порядок бронювання працівників

У першу чергу роботодавець повинен надіслати пропозицію щодо бронювання до органу державної влади, який здійснює управління у відповідній сфері або галузі національної економіки, або до інших державних органів (наприклад, військової адміністрації). Також необхідно додати листа у довільній формі з обґрунтуванням необхідності бронювання того чи іншого працівника.

Органи державної влади узгоджують отримані пропозиції з Міноборони та подають їх Міністерству економіки України разом з обґрунтуванням.

Мінекономіки вивчає ці пропозиції та впродовж одного робочого дня ухвалює рішення. Відомства надсилає копію свого рішення у Міноборони, а також державному органу, від якого була отримана пропозиція.

Міноборони через Генштаб ЗСУ в одноденний строк надсилає до ТЦК витяги з наказів Мінекономіки.

ТЦК за місцем розташування підприємства оформлює бронювання. Заброньовані військовозобов’язані беруться на спеціальний військовий облік.

У яких випадках можуть скасувати бронювання

Скасування бронювання військовозобов'язаних можливе, але для цього мають бути певні підстави:

підприємство чи установа завершила мобілізаційне завдання або його скасували;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.

Коли бронювання не звільняє від служби

Наявність "броні" не завжди означає звільнення від військової служби. Адвокатка Вікторія Кравченко звернула увагу на один дуже важливий нюанс, який стосується саме бронювання.

Вона наголосила, що бронювання стосується лише військовозобов'язаних, на військовослужбовців воно не розповсюджується.

Спрощення процедури бронювання працівників

Щоб допомогти українському бізнесу, уряд намагається вдосконалити процедуру бронювання працівників, розширюючи критерії визначення "критично важливих підприємств" та визначаючи конкретні терміни розгляду документів. Відповідну постанову №400 від 28 квітня 2023 року затвердив Кабінет міністрів України.

Адвокат, провідний юрисконсультант Nota Group Антон Маринич розповів, як змінилася процедура від 2 травня 2023 року (з моменту набрання чинності постанови) і на що потрібно звернути увагу під час її проходження.

Нагадаємо, попри війну представники певних професій повинні продовжувати виконувати свої посадові обов’язки, а отже їх бронюють від мобілізації. Заброньовані працівники мають право й на виїзд з України, проте за певних умов.