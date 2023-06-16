Бронирование военнообязанных — в правительстве готовят изменения законодательства

Украинский военнослужащий. Фото: tck.pl.ua

В Министерстве экономики предлагают внести изменения в законодательство, которые позволили бы физическим лицам-предпринимателям (ФОП) и специалистам, работающим на основании гиг-контрактов, получить возможность для бронирования от мобилизации. В ведомстве уже работают над этим вопросом.

Об этом сообщил директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко в рамках IT Ukraine Legal Conference.

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Почему важны изменения в бронировании от мобилизации

Сметанко отметил, что ИТ-отрасль важна для Украины. При этом, как отметил чиновник, ФОП — это основная форма трудоустройства в области ИТ.

"Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы. В законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях закона", — объяснил он.

Чиновник добавил, что в 2022 году компании тоже пытались бронировать айтишников, но их заявки не подтверждали из-за недостаточного обоснования. Сейчас в Украине действует более четкая процедура бронирования, а предприятию достаточно соответствовать трем критериям, чтобы считаться критически важным для функционирования экономики страны.

Порядок бронирования работников

В первую очередь работодатель должен направить предложение о бронировании в орган государственной власти, осуществляющий управление в соответствующей сфере или отрасли национальной экономики, или в другие государственные органы (например, военной администрации). Также необходимо добавить письмо в произвольной форме с обоснованием необходимости бронирования того или иного работника.

Органы государственной власти согласовывают полученные предложения с Минобороны и представляют их Министерству экономики Украины вместе с обоснованием.

Минэкономики изучает эти предложения и в течение одного рабочего дня принимает решение. Ведомства посылает копию своего решения в Минобороны, а также государственному органу, от которого было получено предложение.

Минобороны через Генштаб ВСУ в однодневный срок направляет в ТЦК выписки из приказов Минэкономики.

ТЦК по месту нахождения предприятия оформляет бронирование. Забронированные военнообязанные принимаются на специальный военный учет.

В каких случаях может быть отменено бронирование

Отмена бронирования военнообязанных возможна, но для этого должны быть определенные основания:

предприятие или учреждение завершило мобилизационное задание или его отменили;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.

Когда бронирование не освобождает от службы

Наличие "брони" не всегда означает освобождение от военной службы. Адвокат Виктория Кравченко обратила внимание на один очень важный нюанс, который касается именно бронирования.

Она отметила, что бронирование касается только военнообязанных, на военнослужащих оно не распространяется.

Упрощение процедуры бронирования работников

Чтобы помочь украинскому бизнесу, правительство пытается усовершенствовать процедуру бронирования работников, расширяя критерии определения "критически важных предприятий" и определяя конкретные сроки рассмотрения документов. Соответствующее постановление №400 от 28 апреля 2023 года утвердил Кабинет министров Украины.

Адвокат, ведущий юрисконсультант Nota Group Антон Маринич рассказал, как изменилась процедура от 2 мая 2023 года (с момента вступления постановления в силу) и на что нужно обратить внимание во время ее прохождения.

Напомним, несмотря на войну, представители определенных профессий должны продолжать выполнять свои должностные обязанности, а значит их бронируют от мобилизации. Забронированные работники имеют право и на выезд из Украины, но при определенных условиях.