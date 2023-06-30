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В Україні по-іншому працюватиме бронювання працівників: що зміниться з 1 липня

30 червня 2023 17:43
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Дмитро Струк
Редактор
Бронювання працівників в Україні — яких змін слід очікувати з 1 липня
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію, є категорії військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації та можуть бути заброньовані роботодавцями, підприємствами, установами. 

Розповідаємо, до яких змін щодо бронювання працівників варто готуватися з 1 липня та хто може розраховувати на таку відстрочку від призову на військову службу. 

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Які зміни у бронюванні військовозобов'язаних діятимуть в липні

Як відомо, ще раніше українська влада розширила критерії визначення важливих для економіки підприємств, установ та організацій в галузі сільського господарства. 

До критично важливих підприємств тепер належатимуть, зокрема, ті, які обробляють угіддя сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів (було — 1000 гектарів) для сільськогосподарської діяльності або мають середню кількість застрахованих осіб — працівників не менше 20 осіб (було — 50 осіб).

Також Кабмін постановою №400 від 28 квітня 2023 року вніс зміни до своєї постанови №76, встановивши строки ухвалення рішення про надання броні військовозобов’язаним працівникам підприємств. Таким чином бронювання можна буде оформити за 25 днів.

 

Які зміни у бронюванні військовозобов'язаних діятимуть 1 липня
Перевірка військово-облікових даних. Фото: google.com

Хто підлягає бронюванню з 1 липня

Наказом №952 Мінекономіки затверджено критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки та можуть надавати відстрочку у вигляді бронювання.

Так, отримати відстрочку у вигляді бронювання можуть військовозобов'язані особи, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їх функціонування;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для їх виконання;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • на підприємствах, які співпрацюють з Мінекономіки, підтримують або супроводжують інвестиційні проєкти, а також надають підтримку підприємствам, чиє припинення діяльності може призвести до проблем в економіці.

Хто не отримає бронь від мобілізації в липні

Бронюванню не підлягають ті військовозобов'язані працівники, які вже мають право на отримання відстрочки від мобілізації за ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Також забронювати не вдасться тих громадян, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності, які Головнокомандувач ЗСУ подав у листі Міноборони № 220/1469 від 11.03.2022 року.

 

Хто не отримає бронь від мобілізації в липні
Мобілізація в Україні. Фото: ЖОТЦК та СП

Раніше ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Нагадаємо, адвокат Ігор Ясько в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів, чи можуть вручити повістку абітурієнту. 

Також ми писали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

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