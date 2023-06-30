Бронирование работников в Украине — каких изменений следует ожидать с 1 июля

В Украине по-другому будет работать бронирование работников: что изменится с 1 июля
Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, есть категории военнообязанных граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть забронированы работодателями, предприятиями, учреждениями.
Рассказываем, к каким изменениям касательно бронирования работников следует готовиться с 1 июля и кто может рассчитывать на такую отсрочку от призыва на военную службу.
Какие изменения в бронировании военнообязанных будут действовать в июле
Как известно, еще раньше украинские власти расширили критерии определения важных для экономики предприятий, учреждений и организаций в области сельского хозяйства.
К критически важным предприятиям теперь будут относиться, в частности, те, которые возделывают угодья сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров (было — 1000 гектаров) для сельскохозяйственной деятельности или имеют среднее количество застрахованных лиц — работников не менее 20 человек (было — 50 человек).
Также Кабмин постановлением №400 от 28 апреля 2023 г. внес изменения в свое постановление №76, установив сроки принятия решения о предоставлении брони военнообязанным работникам предприятий. Таким образом, бронирование можно будет оформить за 25 дней.
Кто подлежит бронированию с 1 июля
Приказом №952 Минэкономики утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики и предоставляющих отсрочку в виде бронирования.
Так, получить отсрочку в виде бронирования могут военнообязанные работающие лица:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- на предприятиях, сотрудничающих с Минэкономики, поддерживают или сопровождают инвестиционные проекты, а также оказывают поддержку предприятиям, чье прекращение деятельности может привести к проблемам в экономике.
Кто не получит бронь от мобилизации в июле
Бронированию не подлежат военнообязанные работники, которые уже имеют право на получение отсрочки от мобилизации по ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Также забронировать не удастся тех граждан, у которых есть дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности, которые Главнокомандующий ВСУ подал в письме Минобороны № 220/1469 от 11.03.2022 года.
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