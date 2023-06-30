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В Украине по-другому будет работать бронирование работников: что изменится с 1 июля

30 июня 2023 17:43
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Дмитрий Струк
Редактор
Бронирование работников в Украине — каких изменений следует ожидать с 1 июля
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, есть категории военнообязанных граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть забронированы работодателями, предприятиями, учреждениями.

Рассказываем, к каким изменениям касательно бронирования работников следует готовиться с 1 июля и кто может рассчитывать на такую отсрочку от призыва на военную службу.

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Какие изменения в бронировании военнообязанных будут действовать в июле

Как известно, еще раньше украинские власти расширили критерии определения важных для экономики предприятий, учреждений и организаций в области сельского хозяйства.

К критически важным предприятиям теперь будут относиться, в частности, те, которые возделывают угодья сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров (было — 1000 гектаров) для сельскохозяйственной деятельности или имеют среднее количество застрахованных лиц — работников не менее 20 человек (было — 50 человек).

Также Кабмин постановлением №400 от 28 апреля 2023 г. внес изменения в свое постановление №76, установив сроки принятия решения о предоставлении брони военнообязанным работникам предприятий. Таким образом, бронирование можно будет оформить за 25 дней.

 

Какие изменения в бронировании военнообязанных будут действовать 1 июля
Проверка военно-учетных данных. Фото: google.com

Кто подлежит бронированию с 1 июля

Приказом №952 Минэкономики утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики и предоставляющих отсрочку в виде бронирования.

Так, получить отсрочку в виде бронирования могут военнообязанные работающие лица:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • на предприятиях, сотрудничающих с Минэкономики, поддерживают или сопровождают инвестиционные проекты, а также оказывают поддержку предприятиям, чье прекращение деятельности может привести к проблемам в экономике.

Кто не получит бронь от мобилизации в июле

Бронированию не подлежат военнообязанные работники, которые уже имеют право на получение отсрочки от мобилизации по ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также забронировать не удастся тех граждан, у которых есть дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности, которые Главнокомандующий ВСУ подал в письме Минобороны № 220/1469 от 11.03.2022 года.

 

Кто не получит бронь от мобилизации в июле
Мобилизация в Украине. Фото: ЖОТЦК и СП

Ранее мы сообщали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Напомним, адвокат Игорь Ясько в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал, могут ли вручить повестку абитуриенту.

Также мы писали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023, а кто вообще не может быть мобилизованным.

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