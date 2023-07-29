У ТЦК відповіли, чому багато повісток вручають саме на вулиці

Чоловіку вручають повістку на вулиці. Фото: Суспільне

У результаті загальної мобілізації через повномасштабну агресію РФ в Україні почастішало вручення повісток на вулиці. Через некоректну поведінку працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, українці часто задумуються про законність таких дій представників ТЦК.

Про те, чому почастішали випадки роздачі повісток на вулиці, повідомляє РБК-Україна.

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Чому почастішали вручення повісток на вулиці

Речник обласного ТЦК та СП Полтавської області Роман Істомін заявив, що найчастіше повістки на вулиці вручають для "уточнення даних" у ТЦК та СП та проходження ВЛК.

"Які вручають найчастіше — це з метою перевірки військово-облікових даних. Є так звані "бойові", чи правильно їх називати "мобілізаційне розпорядження". Це те, що стосується мобілізації, і цим не лише ТЦК займається, оскільки це загальнодержавний захід", — розповів речник.

Повістки ТЦК зазвичай доставляють за місцем проживання, але деякі військовозобов'язані не повідомляють про свій переїзд. Тому це також є причиною вручення повісток на вулиці, що цілком законно. До того ж закон не вказує, де саме можна вручати повістки.

Чи є повістка прямим квитком на фронт

За словами керівника Львівського обласного ТЦК та СП Олександра Тищенка, наразі до військкомату добровільно звернулося приблизно 20% від необхідної кількості людей.

"Якщо не буде цих розшуків, відправки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК — це не автоматичне відправлення до армії. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто має законні підстави, за станом здоров'я чи іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", — розповів Тищенко.

Також він додав, що чоловіки, що мають інвалідність чи багато дітей, точно не попадуть на фронт і на це є законні підстави.

Що відбувається після вручення повістки

Зазначається, що на повістці вказано дату та час прибуття до ТЦК, куди треба взяти документи, які підтверджують військову та особисту інформацію. Якщо є підстави для відстрочки, також необхідно взяти ці документи.

У випадку, якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють на військово-лікарську комісію, де буде визначено його ступінь придатності. Комісія вирішує, чи є особа придатною для військової служби, чи ні.

"Обмежено придатні військовозобов'язані не можуть проходити службу у певних військових частинах — це десантно-штурмові війська, ССО. Але це не означає, що він не придатний для проходження термінової служби у ЗСУ в цілому. Ходить міф, що почали закликати обмежено придатних, оскільки закінчилися придатні. Ні! Вони й раніше підлягали призову, і це не є чимось незвичайним в умовах повномасштабного вторгнення", — додав Роман Істомін.

Нагадаємо, що все частіше в українських ЗМІ лунають новини про те, що працівники ТЦК вручають повістки особам з інвалідністю. Очевидно, що такі громадяни не придатні до військової служби, тому логічно в українців виникають питання, чи законні такі дії з боку територіальних центрів та чи необхідно людям з обмеженими фізичними можливостями йти за повісткою.