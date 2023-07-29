В ТЦК ответили, почему многие повестки вручают именно на улице

Мужчине вручают повестку на улице. Фото: Суспільне

В результате всеобщей мобилизации из-за полномасштабной агрессии РФ в Украине участилось вручение повесток на улице. Из-за некорректного поведения работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки украинцы часто задумываются о законности таких действий представителей ТЦК.

О том, почему участились случаи раздачи повесток на улице, сообщает РБК-Украина.

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Почему участились вручения повесток на улице

Представитель областного ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин заявил, что чаще всего повестки на улице вручают для "уточнения данных" в ТЦК и СП и прохождения ВЛК.

"Вручающие чаще всего — это с целью проверки военно-учетных данных. Есть так называемые "боевые", правильно ли их называть "мобилизационное распоряжение". Это то, что касается мобилизации, и этим не только ТЦК занимается, поскольку это общегосударственное мероприятие", — рассказал спикер.

Повести ТЦК обычно доставляют по месту жительства, но некоторые военнообязанные не сообщают о своем переезде. Это также является причиной вручения повесток на улице, что вполне законно. К тому же, закон не указывает, где именно можно вручать повестки.

Является ли повестка прямым билетом на фронт

По словам руководителя Львовского областного ТЦК и СП Александра Тищенко, в настоящее время в военкомат добровольно обратилось примерно 20% от необходимого количества людей.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеет законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — рассказал Тищенко.

Также он добавил, что мужчины, имеющие инвалидность или много детей, точно не попадут на фронт и на это есть законные основания.

Что происходит после вручения повестки

Отмечается, что на повестке указана дата и время прибытия в ТЦК, куда следует взять документы, подтверждающие военную и личную информацию. Если есть основания для отсрочки, все равно необходимо взять эти документы.

В случае, если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют на военно-врачебную комиссию, где будет определена его степень годности. Комиссия решает, является ли лицо подходящим для военной службы или нет.

"Ограниченно пригодные военнообязанные не могут проходить службу в определенных воинских частях — это десантно-штурмовые войска, ССО. Но это не значит, что он не пригоден для прохождения срочной службы в ВСУ в целом. Ходит миф, начавший призывать ограниченно пригодных, поскольку закончились пригодные. Нет! Они и раньше подлежали призыву, и это не является чем-то необычным в условиях полномасштабного вторжения", — добавил Роман Истомин.

Напомним, что все чаще в украинских СМИ раздаются новости о том, что работники ТЦК вручают повестки лицам с инвалидностью. Очевидно, что такие граждане не пригодны к военной службе, поэтому логично у украинцев возникают вопросы, законны ли такие действия со стороны территориальных центров и необходимо ли людям с ограниченными физическими возможностями следовать повестке.