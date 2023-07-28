Мобілізація в Україні 2023 — у ТЦК спростували найпоширеніші міфи щодо призову

Призов українських чоловіків на військову службу. Фото: google.com

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. За цей час у суспільстві з'явилось чимало стереотипів та міфів стосовно роботи територіальних центрів комплектування та призову на військову службу.

Представник ТЦК та СП Полтавської області Роман Істомін розвіяв найпоширеніші міфи та розповів, до чого готуватися українцям насправді.

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Співробітники ТЦК регулярно наголошують, повістка не означає, що людину одразу мобілізують й тим паче відправлять на передову.

Перш за все документ вручають для уточнення військово-облікових даних. А після особа має пройти багато етапів, перш ніж попаде до лав ЗСУ та почне виконувати обов'язки військового.

Роман Істомін також пояснив, що повістки бувають кількох видів і кожен з документів виконує свою функцію:

повістка для перевірки військово-облікових даних — її вручають найчастіше. Саме таку повістку працівники ТЦК вручають, на вулиці, у громадських місцях, блокпостах тощо;

повістка для проходження військово-лікарської комісії — її можуть вручити після перевірки військово-облікових даних, щоб визначити чи придатна людина для служби в армії;

бойова повістка або мобілізаційне розпорядження — як пояснив Істомін, "це те, що стосується мобілізації, і цим не лише ТЦК займається, бо це загальнодержавний захід".

Українцю вручили повістку. Фото: google.com

Міф №2. Вручити бойову повістку можуть у будь-якому громадському місці

Істомін підкреслив, у громадському місці можуть вручити лише повістку для уточнення даних військовозобов'язаного.

Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаним, які вже пройшли медкомісію та визнані придатними до військової служби. У такому виді повістки повідомляється про обов'язок з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Міф №3. Обмежено придатних мобілізують, бо "закінчилися придатні"

Як відомо, в українському законодавстві визначено три види придатності до військової служби:

1. Придатні до військової служби.

2. Непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні під час воєнного стану.

3. Непридатні до військової служби.

Також є категорія військовозобов'язаних, яких ВЛК може визнати тимчасово непридатними до служби в ЗСУ за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Що стосується військовозобов'язаних, яких медична комісія визнала обмежено придатними, то таких осіб можуть мобілізувати та мобілізують ще з початку війни.

"Обмежено придатні військовозобов’язані не можуть проходити службу в певних військових частинах — це десантно-штурмові війська, ССО. Проте це не означає, що він непридатний до проходження строкової служи в ЗСУ загалом. Ходить міф, що почали призивати обмежено придатних, бо закінчилися придатні. Ні! Вони і раніше підлягали призову, і це не є чимось надзвичайним в умовах повномасштабного вторгнення", — пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Роман Істомін також зазначив, що обмежено придатні чоловіки прибувають із заключенням військово-лікарської комісії у ТЦК, де їм додатково проводять професійно-психологічне обстеження.

Вже на підставі всіх даних або виписується бойовий порядок денний та громадян направляють до навчального центру, або, якщо немає потреби у його військово-обліковій спеціальності, видають повідомлення прибути в іншу дату.

Інформація про таку особу знаходиться у ТЦК, вона не має відстрочку від мобілізації. Як пояснив Істомін, умовно кажучи, такий військовозобов'язаний чекає своєї черги.

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: МОТЦК та СП

Міф №4. Співробітники ТЦК діють жорстко, застосовують проти військовозобов'язаних силу та примушують до мобілізації

Істомін зазначив, що в суспільстві є чимало резонансних випадків, зафіксованих у тому числі на відео, коли працівники ТЦК застосовують силу, заходять на приватну територію тощо.

Проте це не означаєб що так діють всі ТЦК та СП і це нормальна практика.

Крім того, дуже часто самі військовозобов'язані вчиняють провокації та підбурюють працівників ТЦК на конфлікти. Не рідко відеозйомка починається вже з конфлікту, а що було до, невідомо, цього не показують. Подібні відео можуть бути не лише бажанням декого з громадян привернути до себе увагу і отримати перегляди в соцмережах, але частиною провокацій, вважає Роман Істомін.

Варто зауважити, що серед працівників ТЦК є чимало колишніх військових. І саме завдяки їхньому досвіду сподіваються підвищити авторитетність центрів комплектації. Часто на них покладають завдання вручення повісток.

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