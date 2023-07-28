Мобилизация в Украине 2023 — в ТЦК опровергли самые распространенные мифы

Призыв украинских мужчин на военную службу. Фото: google.com

В Украине уже второй год идет военное положение и общая мобилизация. За это время в обществе появилось немало стереотипов и мифов о работе территориальных центров комплектования и призыва на военную службу.

Представитель ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин развеял самые распространенные мифы и рассказал, к чему готовиться на самом деле украинцам.

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Миф №1. Повестка — это билет на фронт

Сотрудники ТЦК регулярно отмечают, повестка не означает, что человека сразу мобилизуют и тем более отправят на передовую.

Прежде всего, документ вручают для уточнения военно-учетных данных. А после человек должен пройти много этапов, прежде чем попадет в ряды ВСУ и начнет выполнять обязанности военного.

Роман Истомин также объяснил, что повестки бывают нескольких видов и каждый из документов выполняет свою функцию:

повестка для проверки военно-учетных данных — ее вручают чаще всего. Именно такую повестку работники ТЦК вручают, на улице, в общественных местах, блокпостах и т.п.;

повестка для прохождения военно-врачебной комиссии — ее могут вручить после проверки военно-учетных данных, чтобы определить пригоден ли человек для службы в армии;

боевая повестка или мобилизационное распоряжение — как объяснил Истомин, "это то, что касается мобилизации, и этим не только ТЦК занимается, потому что это общегосударственная мера".

Украинцу вручили повестку. Фото: google.com

Миф №2. Вручить боевую повестку могут в любом общественном месте

Истомин подчеркнул, что в общественном месте могут вручить только повестку для уточнения данных военнообязанного.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным, которые уже прошли медкомиссию и признаны годными к военной службе. В этом виде повестки сообщается об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Миф №3. Ограниченно пригодных мобилизуют, потому что "закончились пригодные"

Как известно, в украинском законодательстве определены три вида годности к военной службе:

1. Пригодные к военной службе.

2. Непригодные к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодные во время военного положения.

3. Непригодны к военной службе.

Также есть категория военнообязанных, которые ВЛК может признать временно непригодными к службе в ВСУ по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Что касается военнообязанных, которых медицинская комиссия признала ограниченно пригодными, то таких лиц могут мобилизовать и мобилизируют еще с начала войны.

"Ограниченно пригодные военнообязанные не могут проходить службу в определенных воинских частях — это десантно-штурмовые войска, ССО. Однако это не означает, что он непригоден к прохождению срочной службы в ВСУ в целом. Ходит миф, что начали призывать ограниченно пригодных, потому что закончились пригодные. Нет! Они и раньше подлежали призыву, и это не является чем-то чрезвычайным в условиях полномасштабного вторжения", — пояснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП.

Роман Истомин также отметил, что ограниченно пригодные мужчины прибывают с заключением военно-врачебной комиссии в ТЦК, где им дополнительно проводят профессионально-психологическое обследование.

Уже на основании всех данных либо выписывается боевая повестка дня и граждан направляются в учебный центр, либо, если нет необходимости в его военно-учетной специальности, выдают уведомления прибыть в другую дату.

Информация о таком лице находится в ТЦК, он не имеет отсрочки от мобилизации. Как объяснил Истомин, условно говоря, такой военнообязанный ждет своей очереди.

Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: МОТЦК и СП

Миф №4. Сотрудники ТЦК действуют жестко, применяют против военнообязанных силу и принуждают к мобилизации

Истомин отметил, что в обществе есть немало резонансных случаев, зафиксированных, в том числе на видео, когда работники ТЦК применяют силу, заходят на частную территорию. Однако это не означает, что так действуют все ТЦК и СП и это нормальная практика.

Кроме того, очень часто сами военнообязанные совершают провокации и подстрекают работников ТЦК на конфликты. Не редко видеосъемка начинается уже с конфликта, а что было до, неизвестно, этого не показывают. Подобные видео могут быть не только желанием некоторых граждан привлечь к себе внимание и получить просмотры в соцсетях, но и есть частью провокаций, считает Роман Истомин.

Следует заметить, что среди работников ТЦК есть немало бывших военных. Именно благодаря их опыту надеются повысить авторитетность центров комплектации. Часто на них возлагают задачу вручения повесток.

В настоящее время работу ТЦК проверяют по всей Украине. Первый заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Александр Павлюк, рассказал куда обращаться украинцам в случае нарушения прав.

Раньше мы писали, как украинцам получить отсрочку по состоянию здоровья во время войны.

Напомним, мы рассказывали, как поступать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.

Также мы сообщали о нюансах и особенностях мобилизации ограниченно пригодных в августе 2023 года.